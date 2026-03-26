Королева Камилла говорила, что Меган "промывала мозги" Гарри, — СМИ

Негативную реакцию вызвали сенсационные заявления в новой книге, в частности, утверждение о том, что королева Камилла когда-то обвинила Меган Маркл в "промывании мозгов" принцу Гарри.

В биографии также утверждается, что принц и принцесса Уэльски рассматривали бывшую актрису как "скорее угрозу, чем союзницу". Об этом говорит королевский эксперт газете Mirror.

Новые сенсации о Меган и Гарри

Публикация отрывка из книги Тома Бауэра "Измена: власть, обман и борьба за будущее королевской семьи" вызвала скорую и резкую реакцию Сассекских, обвинивших автора в написании "сумасшедшего заговора" и в "зациклении" на них.

Но, по словам эксперта по королевским вопросам Ингрид Сьюард, такая резкая реакция пары, вероятно, лишь "разожжет огонь" между ними и остальной королевской семьей, учитывая провокационные комментарии, которые оба сделали о "Фирме" в последние годы.

"Гарри не верит в то, что нужно просто разрешить ситуациям успокоиться — он очень защищает Меган и, очевидно, чрезвычайно раздражен и злой", — говорит Ингрид.

По ее словам, монаршая семья, вероятно, обвиняет Меган во всем, что произошло.

Принц Гарри і королева Камілла

Меган "промывала мозги" Гарри?

Одним из самых шокирующих обвинений в книге Тома является утверждение, что королева Камилла когда-то сказала подруге, что "Меган промыла мозги Гарри".

Бауэр не первый, кто пишет о сложных отношениях принца с мачехой. Сам Гарри рассказал в "Запасном", как они с Уильямом умоляли своего отца, короля Чарльза, не жениться на Камилле. Он также называл ее "опасной".

По словам Ингрид, которая сама является автором нескольких книг о королевской семье, комментарий Камиллы о "промывании мозгов" звучит правдиво.

Королева Камілла з невістками

"Я думаю, что это именно то, что бы сказала Камилла — не нужно быть Эйнштейном, чтобы это осознать. Промывание мозгов — это, безусловно, выражение человека возраста Камиллы, и я предполагаю, что он, вероятно, сказал это одной из своих фрейлин", — заявила она.

