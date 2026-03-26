Королева Камілла казала, що Меган "промивала мізки" Гаррі, — ЗМІ

Негативну реакцію викликали сенсаційні заяви в новій книзі, зокрема твердження про те, що королева Камілла колись звинуватила Меган Маркл у "промиванні мізків" принцу Гаррі.

У біографії також стверджується, що принц і принцеса Уельські розглядали колишню акторку як "скоріше загрозу, ніж союзницю". Про це розповідає королівський експерт газеті Mirror.

Нові сенсації про Меган та Гаррі

Публікація уривку з книги Тома Бауера "Зрада: влада, обман і боротьба за майбутнє королівської родини" викликала швидку та різку реакцію Сассекських, які звинуватили автора в написанні "божевільної змови" та в "зацикленні" на них.

Але, за словами експерта з королівських питань Інгрід Сьюард, така різка реакція пари, ймовірно, лише "розпалить вогонь" між ними та рештою королівської родини, враховуючи провокаційні коментарі, які обидва зробили про "Фірму" в останні роки.

Відео дня

"Гаррі не вірить у те, що потрібно просто дозволити ситуаціям заспокоїтися — він дуже захищає Меган і, очевидно, надзвичайно роздратований і злий", — каже Інгрід.

За її словами, монарша родина, ймовірно, звинувачує Меган у всьому, що сталося.

Принц Гаррі та королева Камілла

Меган "промивала мізки" Гаррі?

Одним із найшокуючих звинувачень у книзі Тома є твердження, що королева Камілла колись сказала подрузі, що "Меган промила мізки Гаррі".

Бауер не перший, хто пише про складні стосунки принца з мачухою. Сам Гаррі розповів у "Запасному", як вони з Вільямом благали свого батька, короля Чарльза, не одружуватися з Каміллою. Він також називав її "небезпечною".

За словами Інгрід, яка сама є авторкою кількох книг про королівську родину, коментар Камілли про "промивання мізків" звучить правдиво.

Королева Камілла з невістками

"Я думаю, що це саме те, що сказала б Камілла — не потрібно бути Ейнштейном, щоб це усвідомити. Промивання мізків — це, безумовно, вираз людини віку Камілли, і я припускаю, що вона, ймовірно, сказала це одній зі своїх фрейлін", — заявила вона.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Бауер заявив, що Меган Маркл порушує обіцянку, дану покійній королеві Єлизаветі.

Дружина принца Гаррі, яка практично не показує своїх дітей, поділилася новим відео з донькою Лілібет.

Також Фокус писав, як Кейт Міддлтон описала свою першу зустріч з Меган.