"Мамині помічники": Меган Маркл опублікувала рідкісне відео з донькою Лілібет

Дружина британського принца Гаррі та голлівудська акторка Меган Маркл, яка практично не показує своїх дітей, поділилася новим відео з донькою Лілібет.

Відповідні кадри з'явилися на сторінці знаменитості в Instagram.

На відео, де Маган створює квіткову композицію для нових зйомок, періодично з'являється рудоволоса дівчинка у сукні, донька зірки.

"Мамині маленькі помічники", — написала у дописі знаменитість.

З ролика можна зрозуміти, що Лілібет добряче виросла. Меган, як і раніше, показує обличчя сина і доньки тільки із спини або збоку, щоб вберегти їх приватність.

Раніше Меган Маркл і принца Гаррі критикували через фото їх доньки. Зокрема, Маган минулого року отримала шквал хейту через публікацію фотографії принца Гаррі та їхньої доньки, принцеси Лілібет, на День закоханих.

На фотографії герцог Гарі тримає на руках чотирирічну доньку пари. Вона одягнена в рожеву сукню з колготками в тон і тримає букет повітряних кульок, а Гаррі дивиться на неї з широкою посмішкою.

Користувачі соціальних мереж розкритикували пару за "лицемірство". Адже раніше Гаррі та Меган виступали за захист дітей в інтернеті та наголошували на важливості конфіденційності.

Також Фокус писав, як принцеса Уельська Кетрін описала свою першу зустріч з Меган Маркл. Дружина принца Вільяма описала зустріч як "дружню", але також винесла ще один несподіваний вердикт. Кейт вважала її дещо надмірно дружньою з "каліфорнійським відтінком".