"Мамины помощники": Меган Маркл опубликовала редкое видео с дочерью Лилибет

Жена британского принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл, которая практически не показывает своих детей, поделилась новым видео с дочерью Лилибет.

Соответствующие кадры появились на странице знаменитости в Instagram.

На видео, где Маган создает цветочную композицию для новых съемок, периодически появляется рыжеволосая девочка в платье, дочь звезды.

"Мамины маленькие помощники", — написала в заметке знаменитость.

Из ролика можно понять, что Лилибет сильно выросла. Меган по-прежнему показывает лица сына и дочери только со спины или сбоку, чтобы уберечь их приватность.

Ранее Меган Маркл и принца Гарри критиковали из-за фото их дочери. В частности, Маган в прошлом году получила шквал хейта из-за публикации фотографии принца Гарри и их дочери, принцессы Лилибет, на День влюбленных.

На фотографии герцог Гарри держит на руках четырехлетнюю дочь пары. Она одета в розовое платье с колготками в тон и держит букет воздушных шариков, а Гарри смотрит на нее с широкой улыбкой.

Пользователи социальных сетей раскритиковали пару за "лицемерие". Ведь ранее Гарри и Меган выступали за защиту детей в интернете и подчеркивали важность конфиденциальности.

