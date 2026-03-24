Меган Маркл порушила обіцянку, дану покійній королеві, — ЗМІ

Принц Гаррі та Меган Маркл за кілька тижнів планують поїхати до Австралії, де вони проведуть час у Сіднеї та Мельбурні для низки благодійних заходів. Їхній речник підтвердив, що Сассекські вирушать до Австралії в середині квітня вперше за понад сім років.

І хоча їхня поїздка не є офіційним королівським візитом, письменник Том Бауер, який написав нову книгу про Сассекських під назвою "Зрада: влада, обман і боротьба за майбутнє королівської родини", назвав їхню поїздку "брудною", а сама пара начебто планує на цьому заробити. Про це пише Mirror.

Меган не дотрималася обіцянки

Бауер заявив, що Меган Маркл порушує обіцянку, дану покійній королеві Єлизаветі. Він сказав: "По-перше, Меган робить це заради грошей, це досить брудно… вона монетизує свою королівську родину, що, на мою думку, досить негарно, бо вона пообіцяла королеві, що цього не робитиме. Я думаю, що їм буде набагато важче, ніж вони очікували, коли планували цю поїздку".

На думку біографа, тур до Австралії явно спрямований на заробіток та підвищення їхньої популярності.

Під час візиту пара виступатиме на заходах самостійно, а Меган буде почесною гостею на ретриті "дівчачих вихідних" у Сіднеї. Герцогиня виступатиме протягом "вихідних, яких немає ніде раніше", зокрема на грандіозній вечері, а власники VIP-квитків зможуть сфотографуватися з Меган.

Шанувальники були шоковані цінами на участь у заході, квитки починаються від 1439 фунтів стерлінгів (84 тисячі грн). Ця ціна покриває проживання учасників у готелі на березі моря в Сіднеї та доступ до трьох днів заходів, включаючи гала-вечерю, заняття йогою та медитацією, а також дискотеку.

Меган не дотрималася своєї обіцянки

Розширення бізнесу

Тим часом принц Гаррі виступить на саміті InterEdge у Мельбурні.

Квитки коштують від 1054 фунтів стерлінгів (61 тисяча грн), а кошти від продажу підуть на користь Lifeline. Решта маршруту Гаррі та Меган ще не підтверджена, але їхній речник заявив, що вони "візьмуть участь у низці приватних, ділових та благодійних заходів".

Цікаво, що Меган нещодавно зареєструвала свій бренд як торгову марку в Австралії в низці категорій, включаючи косметику, парфуми, харчові приправи, а також алкогольні та безалкогольні напої.

