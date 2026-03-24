Меган Маркл нарушила обещание, данное покойной королеве, — СМИ

Принц Гарри и Меган Маркл через несколько недель планируют поехать в Австралию, где они проведут время в Сиднее и Мельбурне для ряда благотворительных мероприятий. Их представитель подтвердил, что Сассекские отправятся в Австралию в середине апреля впервые за более чем семь лет.

И хотя их поездка не является официальным королевским визитом, писатель Том Бауэр, который написал новую книгу о Сассекских под названием "Измена: власть, обман и борьба за будущее королевской семьи", назвал их поездку "грязной", а сама пара якобы планирует на этом заработать. Об этом пишет Mirror.

Меган не сдержала обещание

Бауэр заявил, что Меган Маркл нарушает обещание, данное покойной королеве Елизавете. Он сказал: "Во-первых, Меган делает это ради денег, это довольно грязно... она монетизирует свою королевскую семью, что, по моему мнению, довольно некрасиво, потому что она пообещала королеве, что этого не будет делать. Я думаю, что им будет гораздо труднее, чем они ожидали, когда планировали эту поездку".

По мнению биографа, тур в Австралию явно направлен на заработок и повышение их популярности.

Во время визита пара будет выступать на мероприятиях самостоятельно, а Меган будет почетной гостьей на ретрите "девичьих выходных" в Сиднее. Герцогиня будет выступать в течение "выходных, которых нет нигде раньше", в том числе на грандиозном ужине, а владельцы VIP-билетов смогут сфотографироваться с Меган.

Поклонники были шокированы ценами на участие в мероприятии, билеты начинаются от 1439 фунтов стерлингов (84 тысячи грн). Эта цена покрывает проживание участников в отеле на берегу моря в Сиднее и доступ к трем дням мероприятий, включая гала-ужин, занятия йогой и медитацией, а также дискотеку.

Меган не сдержала своего обещания Фото: The Cut

Расширение бизнеса

Тем временем принц Гарри выступит на саммите InterEdge в Мельбурне.

Билеты стоят от 1054 фунтов стерлингов (61 тысяча грн), а средства от продажи пойдут в пользу Lifeline. Остальной маршрут Гарри и Меган еще не подтвержден, но их представитель заявил, что они "примут участие в ряде частных, деловых и благотворительных мероприятий".

Интересно, что Меган недавно зарегистрировала свой бренд как торговую марку в Австралии в ряде категорий, включая косметику, духи, пищевые приправы, а также алкогольные и безалкогольные напитки.

