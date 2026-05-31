Всего на два года старше: у Меган Маркл будет новая мачеха (фото)

Томас Маркл, 81-летний отец герцогини Сассекской рассказал друзьям, что хочет жениться на 46-летней филиппинской медсестре Рио Канеде. Она всего на два года старше его дочери.

Отец Меган Маркл сообщил своим друзьям, что готов жениться еще раз в 81 год. Об этом пишет британское издание Express.

Мужчина влюблен в филиппинскую медсестру Рио Канеду, которая на 35 лет моложе его и которая стала бы мачехой для Меган Маркл, если бы пара поженилась.

Они встретились в реабилитационной больнице в городе Себу на Филиппинах после того, как в декабре прошлого года Томасу Марклу сделали экстренную операцию по ампутации левой ноги ниже колена.

Источник из круга семьи признался изданию, что Томас готов женится мгновенно и чувствует себя счастливым от мысли провести остаток своей жизни с Рио, разведенной матерью двух взрослых детей.

Ранее Рио Канеда рассказала, что ничего не знала о связи своего пациента с королевской семьей, когда они впервые встретились в машине скорой помощи.

Томас Маркл с медсестрой Рио Канедой Фото: из открытых источников

Томас переехал на Филиппины в январе 2025 года вместе со своим 59-летним сыном Томом-младшим, перенеся инсульт. Сейчас мужчина вернулся в Америку для установки современного протеза. Томас также проведет время со своей другой дочерью, 61-летней сводной сестрой Меган Самантой, которая вместе с сыном является детьми от первого с секретаршей Рослин Лавлесс, который закончился разводом в 1975 году.

Папарацци поймали в кадр Томаса Маркла и Рио Канеду Фото: из открытых источников

Матерью Меган является его вторая жена Дория Рэгланд. Они развелись после восьми лет брака в 1987 году, когда будущей герцогине Сассекской было шесть лет.

Впрочем, пока неизвестно, где может состояться вероятная свадьба — в США или на Филиппинах. Томасу придется еще несколько месяцев провести в Америке, восстанавливаясь после операции, но он очень хочет показать невесте свою родину.

