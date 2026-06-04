Дочери принца Гарри и Меган исполнилось 5 лет: как выглядит Лилибет (фото)

Дочь принца Гарри и Меган Маркл отметила 5-й день рождения. Лилибет Диана родилась уже в США и почти не знакома со своей королевской семьей.

Герцогиня Сассекская Меган нежно поздравила дочь с особым днем. В Instagram жена принца Гарри опубликовала редкое фото, на котором они позируют втроем.

Меган Маркл показала дочь

Счастливый папа держал дочь на руках, а Меган стояла рядом, любуясь ими.

"Девочка нашей мечты. С 5-летием, Лили", — написала герцогиня Сассекская.

Лицо именинницы нельзя детально рассмотреть, ведь она повернула от камеры. Родители таким образом сохраняют приватность своих детей, хотя их за такие поступки и критикуют.

Меган Маркл и принц Гарри с дочерью Фото: Instagram

На другом кадре Лилибет Диана прогуливалась по зеленому саду.

Лилибет Диана Фото: Instagram

Почему Меган Маркл критикуют

Ранее Меган Маркл и принца Гарри критиковали из-за фото их дочери. В частности, Маган в прошлом году получила шквал хейта из-за публикации фотографии принца Гарри и их дочери, принцессы Лилибет, на День влюбленных.

Відео дня

Пользователи социальных сетей раскритиковали пару за "лицемерие". Ведь ранее Гарри и Меган выступали за защиту детей в интернете и подчеркивали важность конфиденциальности.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Томас Маркл, 81-летний отец герцогини Сассекской рассказал друзьям, что хочет жениться на 46-летней филиппинской медсестре Рио Канеде.

Меган Маркл поделилась трогательными кадрами с семейного праздника. Принцу Арчи в мае исполнилось семь лет, и отпраздновала семья это по-особенному: с аттракционами, сказочными принцессами и бабушкой рядом.

Кроме того, 23 апреля герцог Сассекский прибыл в Киев с неанонсированным визитом.