Дочери принца Гарри и Меган исполнилось 5 лет: как выглядит Лилибет (фото)
Дочь принца Гарри и Меган Маркл отметила 5-й день рождения. Лилибет Диана родилась уже в США и почти не знакома со своей королевской семьей.
Герцогиня Сассекская Меган нежно поздравила дочь с особым днем. В Instagram жена принца Гарри опубликовала редкое фото, на котором они позируют втроем.
Меган Маркл показала дочь
Счастливый папа держал дочь на руках, а Меган стояла рядом, любуясь ими.
"Девочка нашей мечты. С 5-летием, Лили", — написала герцогиня Сассекская.
Лицо именинницы нельзя детально рассмотреть, ведь она повернула от камеры. Родители таким образом сохраняют приватность своих детей, хотя их за такие поступки и критикуют.
На другом кадре Лилибет Диана прогуливалась по зеленому саду.
Почему Меган Маркл критикуют
Ранее Меган Маркл и принца Гарри критиковали из-за фото их дочери. В частности, Маган в прошлом году получила шквал хейта из-за публикации фотографии принца Гарри и их дочери, принцессы Лилибет, на День влюбленных.
Пользователи социальных сетей раскритиковали пару за "лицемерие". Ведь ранее Гарри и Меган выступали за защиту детей в интернете и подчеркивали важность конфиденциальности.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Томас Маркл, 81-летний отец герцогини Сассекской рассказал друзьям, что хочет жениться на 46-летней филиппинской медсестре Рио Канеде.
- Меган Маркл поделилась трогательными кадрами с семейного праздника. Принцу Арчи в мае исполнилось семь лет, и отпраздновала семья это по-особенному: с аттракционами, сказочными принцессами и бабушкой рядом.
Кроме того, 23 апреля герцог Сассекский прибыл в Киев с неанонсированным визитом.