Меган Маркл показала детей от принца Гарри в честь Дня отца (фото)

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась редким и трогательным семейным фото по случаю Дня отца. На опубликованном снимке её супруг, принц Гарри, искренне улыбается, крепко обнимая двоих детей.

Праздничная публикация появилась на верифицированной странице в Instagram (@meghan). На снимке принц Гарри сидит на коленях на фоне домашних штор, обнимая сына и дочь, которые прижимаются к отцу и прячут лица от объектива камеры. Девочка, у которой есть плюшевый рюкзачок в виде жирафа, одета в светлый костюм, а мальчик — в шорты и футболку с принтом.

Принц Гарри появился с детьми Фото: Instagram

Меган Маркл сопроводила этот семейный момент эмоциональной подписью: "Им так повезло, что ты у них есть. Нам всем повезло. С Днём отца, нашего единственного и неповторимого").

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Друг принца Гарри и Меган Маркл рассказал, как они ведут себя за кулисами. Хосе Андрес рассказал, что они "всегда переживают из-за того, что происходит в мире". Несмотря на это, шеф-повар считает, что им не обязательно так поступать, а также он убежден, что они делают это из-за собственной неравнодушия.

Дочь принца Гарри и Меган Маркл отпраздновала свой пятый день рождения. Лилибет Диана родилась уже в США и почти не знакома со своей королевской семьёй.

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Кроме того, Гарри и Меган оказались в центре новых обвинений со стороны королевского двора. Пару поймали на неоднократных попытках затмить других членов королевской семьи.