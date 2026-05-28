"Схема постоянно повторяется": принца Гарри и Меган Маркл подловили на попытках затмить королевскую семью

Принц Гарри и его жена Меган Маркл оказались в центре новых обвинений со стороны королевского двора. Пару подловили на неоднократных попытках затмения других членов королевской семьи.

Супругов подозревают в ведении так называемого "календаря-похитителя". Так инсайдеры дворца прозвали "план", согласно которому Гарри и Меган подбирают якобы специально время публичных заявлений и выступлений, чтобы привлечь больше внимания к себе во время выступлений "старших" членов королевской семьи, пишет таблоид Radar Online.

Подозрения относительно подобных поступков пары в очередной раз обострились недавно, когда они опубликовали романтические фотографии по случаю восьмой годовщины свадьбы, в то время как король Чарльз и королева Камилла совершали громкий трехдневный визит в Северную Ирландию. Это совпадение событий лишь вновь разожгло давно напряженные отношения между супругами и Букингемским дворцом, в котором некоторые помощники твердо убеждены: Гарри и Меган неоднократно пытаются перенаправить внимание медиа к себе.

Во дворце считают, что Меган Маркл и принц Гарри пытаются привлечь внимание к себе

Ситуация повторяется снова и снова

Подозрительную связь между появлением Гарри и Меган на публике и важными для Букингемского дворца событиями заметили и члены королевской семьи. там отметили, что подобные ситуации часто повторяются и могут свидетельствовать вовсе не о случайности.

"Члены королевской семьи все чаще считают это досадным и преднамеренным, а также попыткой перехватить внимание от деятельности Чарльза", — рассказал инсайдер журналистам.

Другой инцидент произошел, когда статья Гарри, посвященная теме "расколотой Британии", появилась в то время, когда Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, совершала широко освещаемый визит в Италию. Перед этим принц внезапно посетил Украину накануне важного визита короля Чарльза в США.

Среди критиков сложилось также впечатление, что каждый шаг или заявление могут быть попытками восстановления имиджа принца Гарри.

