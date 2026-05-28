"Схема постійно повторюється": принца Гаррі і Меган Маркл підловили на спробах затьмарити королівську родину

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл опинилися у центрі нових звинувачень з боку королівського двору. Пару підловили на неодноразових спробах затьмарення інших членів королівської родини.

Подружжя підозрюють у веденні так званого "календаря-викрадача". Так інсайдери палацу прозвали "план", відповідно до якого Гаррі та Меган підбирають нібито спеціально час публічних заяв та виступів, аби привернути більше уваги до себе під час виступів "старших" членів королівської родини, пише таблоїд Radar Online.

Підозри щодо подібних вчинків пари вкотре загострилися нещодавно, коли вони опублікували романтичні фотографії з нагоди восьмої річниці весілля, в той час як король Чарльз і королева Камілла здійснювали гучний триденний візит до Північної Ірландії. Цей збіг подій лише знову розпалив давно напружені стосунки між подружжям та Букінгемським палацом, в якому деякі помічники твердо переконані: Гаррі і Меган неодноразово намагаються перенаправити увагу медіа до себе.

Відео дня

У палаці вважають, що Меган Маркл і принц Гаррі намагаються привернути увагу до себе Фото: Соцмережі

Ситуація повторюється знову і знову

Підозрілий зв'язок між появою Гаррі та Меган на публіці і важливими для Букінгемського палацу подіями помітили і члени королівської родини.Там зауважили, що подібні ситуації часто повторюються і можуть свідчити зовсім не про випадковість.

"Члени королівської родини дедалі частіше вважають це прикрим і навмисним, а також спробою перехопити увагу від діяльності Чарльза", — розповів інсайдер журналістам.

Інший інцидент стався, коли стаття Гаррі, присвячена темі "розколотої Британії", з’явилася в той час, коли Кейт Міддлтон, принцеса Уельська, здійснювала широко висвітлюваний візит до Італії. Перед цим принц раптово відвідав Україну напередодні важливого візиту короля Чарльза до США.

Серед критиків склалося також враження, що кожен крок чи заява можуть бути спробами відновлення іміджу принца Гаррі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також стало відомо, що Меган Маркл вірила у те, що стане наступною королевою Великобританії.