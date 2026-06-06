"Никто об этом не узнает": друг принца Гарри и Меган Маркл раскрыл, как они ведут себя за кулисами

Принц Гарри и его жена Меган Маркл никогда не остаются равнодушными к любым событиям и стараются помочь, чем могут. Это касается и Украины.

Королевская чета проявляет эмпатию не только на камеры, и во время катастроф сразу звонят или пишут с вопросами о том, чем они могут помочь. Об этом рассказал друг семьи, шеф-повар Хосе Андрес, который снимался в сериале Меган Маркл "С любовью, Маркл", пишет Page Six.

Андрес еще в 2020 году объединил свою некоммерческую организацию World Central Kitchen с благотворительным фондом герцога и герцогини Archewell Philanthropies. Все для того, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается.

В комментарии СМИ кулинар раскрыл, что часто, когда случаются всевозможные катастрофы, принц или его жена сразу звонят и спрашивают: "Что мы можем сделать и можем ли мы вам помочь?".

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Принц Гарри не раз приезжал в Украину во время войны в целях помощи Фото: The Guardian

Хосе Андрес также раскрыл, что Гарри и Меган "всегда занимаются тем, что происходит в мире". Несмотря на это, кулинар считает, что им необязательно нужно это делать, а также он убежден, что они это делают из-за собственного неравнодушия.

Королевская чета, по мнению Андреса, "сохраняет нормальность", но при этом продолжает находиться в центре внимания людей со всего мира.

"Они могут решить жить в уюте своего дома, но мне нравится, что они там даже тогда, когда никто не смотрит, они просто убеждаются, что также могут быть частью решения", — пояснил повар.

Андрес также вспомнил, как принц Гарри приехал в Украину в апреле, где он привлек внимание к тем, кто помогает раненым и ветеранам войны.

"Не многие так делают", — пояснил он, комментируя это путешествие.

Именно из-за подобных поступков повар и считает королевскую чету своими друзьями.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Также в мае принц Гарри и Меган Маркл всем семейством отгуляли день рождения Арчи.