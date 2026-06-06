"Ніхто про це не дізнається": друг принца Гаррі і Меган Маркл розкрив, як вони поводяться за лаштунками

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл ніколи не залишаються байдужими до будь-яких подій і намагаються допомогти, чим можуть. Це стосується і України.

Королівське подружжя проявляє емпатію не лише на камери, і під час катастроф одразу телефонують або пишуть із запитаннями про те, чим вони можуть допомогти. Про це розповів друг сім'ї, шеф-кухар Хосе Андрес, який знімався у серіалі Меган Маркл "З любов'ю, Маркл", пише Page Six.

Андрес ще у 2020 році об'єднав свою некомерційну організацію World Central Kitchen із благодійним фондом герцога та герцогині Archewell Philanthropies. Все задля того, аби допомагати тим, хто цього потребує.

У коментарі ЗМІ кулінар розкрив, що часто, коли трапляються всілякі катастрофи, принц або його дружина одразу телефонують та запитують: "Що ми можемо зробити і чи можемо ми вам допомогти?".

Відео дня

Принц Гаррі не раз приїжджав до України під час війни у цілях допомоги Фото: The Guardian

Хосе Андрес також розкрив, що Гаррі і Меган "завжди переймаються тим, що відбувається у світі". Попри це, кулінар вважає, що їм необов'язково потрібно це робити, а також він переконаний, що вони це роблять через власну небайдужість.

Королівське подружжя, на думку Андреса, "зберігає нормальність", але при цьому продовжує перебувати у центрі уваги людей з усього світу.

"Вони можуть вирішити жити в затишку свого дому, але мені подобається, що вони там навіть тоді, коли ніхто не дивиться, вони просто переконуються, що також можуть бути частиною рішення", — пояснив кухар.

Андрес також пригадав, як принц Гаррі приїхав до України у квітні, де він привернув увагу до тих, хто допомагає пораненим та ветеранам війни.

"Не багато хто так робить", — пояснив він, коментучи цю подорож.

Саме через подібні вчинки кухар і вважає королівське подружжя своїми друзями.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також у травні принц Гаррі та Меган Маркл усім сімейством відгуляли день народження Арчі.