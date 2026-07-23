"Заборонене слово": лише одна обмовка судді на шоу "МастерШеф" вивела з себе Меган Маркл

Герцогиня Сассекська Меган Маркл обурилася, коли в етері австралійського шоу "МастерШеф" суддя припустилася випадкової помилки, представивши її як королівську гостю.

Суддя австралійської версії популярного телевізійного шоу "МастерШеф" По Лінг Йоу представила Меган Маркл як представницю королівської родини. Проте сама герцогиня та її команда "були розчаровані", коли почули це представлення, пише Sky News.

Меган Маркл з'являлася на шоу в ролі спеціальної гості. Зйомки відбулися під час її поїздки до Австралії разом із принцом Гаррі на початку цього року.

Хоча герцогиня Сассекська не продемонструвала обурення в етері, та, як з'ясувалося, вона таки була розчарована, коли По Лінг Йоу представила її як "члена королівської родини". Виявилося, що перед зйомками Меган Маркл та її команда наполягали продюсерам на тому, щоб її в жодному випадку так не називали.

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Меган Маркл в етері австралійської версії шоу "МастерШеф" Фото: Instagram

"У нас на кухні вже бували зірки "МастерШеф", але такого ще не було! З сонячної Каліфорнії — будь ласка, вітайте на "МастерШеф Австралія"… Герцогиню Сассекську, Меган Маркл!", — такими словами представила королівську гостю суддя.

Коли Йоу дізналася про обурення Меган Маркл, то також була засмучена, повідомило джерело, обізнане із ситуацією. Вона вважала, що її намагалися втягнути у питання королівського протоколу, чого сама суддя зовсім не хотіла. Зрештою, Йоу хотіла попросити вибачення у герцогині, але команда шоу її відмовила від цього.

Ще один інсайдер розповів, що між Меган Маркл та По Лінг Йоу також трапилися деякі суперечливі моменти за кадром. Йоу намагалася жартувати, проте не всі її дотепи спрацювали на герцогиню так, як вона того сподівалася. Ці моменти так і не потрапили в етер.

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