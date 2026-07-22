"Останній шанс": король Чарльз поставив Гаррі та Меган жорсткий ультиматум (фото)

Король Чарльз III висунув жорсткі вимоги принцу Гаррі та Меган Маркл після їхньої нещодавньої зустрічі. За даними джерел у палаці, це останній шанс для подружжя відновити стосунки з королівською родиною за умови суворого дотримання нових правил.

Минулого тижня король Чарльз III возз'єднався зі своїм сином принцем Гаррі, невісткою Меган та двома онуками. Зустріч викликала чимало чуток, адже її деталі постійно змінювалися, а сам монарх виявив нетипову для Корони гнучкість. Утім, король мав і принципові позиції, зокрема обов'язкову присутність королеви Камілли, заради чого вона скасувала свої плани, пише Express.

Як повідомляє інсайдер видання Closer, після серії публічних заяв пари про королівську родину Чарльз встановив для них непохитні межі. Він вимагає негайно припинити виносити сімейні сварки назагалу й вирішувати всі суперечки виключно приватним шляхом. Від Гаррі очікують поведінки з гідністю та повагою, без спроб диктувати власні умови чи реагувати на будь-які провокації. Король закликав сина переставати сприймати дрібниці як особисту образу й брати приклад із принца Вільяма та Кейт, які вміють ігнорувати непорозуміння.

Відео дня

"Понад усе вони мають тримати язик за зубами щодо всього, що відбувається у стінах палацу. Якщо будуть нові витоки інформації, публічні істерики чи вияв неповаги до монархії, Чарльз чітко дав зрозуміти: це буде остаточний кінець. Це справді їхній останній шанс", — зазначає джерело.

Пішовши назустріч синoві та невістці, Чарльз III діяв уперекір бажанням більшості представників палацу, зокрема принца Вільяма. Це викликало серйозне занепокоєння серед оточення монарха, адже там побоюються, що подружжя знову почне вимагати більшого, як тільки відчує себе комфортно. Втім, сам король вірить, що час змінив їхні погляди й вони усвідомлюють ціну помилки, ставлячи збереження родини вище за власні амбіції та давні образи.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Король Великобританії Чарльз III вдався до рішучих заходів, щоб обмежити перебування на батьківщині принца Гаррі.

Син монарха був готовим скасувати свій довгоочікуваний сімейний візит до Лондона через питання безпеки.

Раніше Меган Маркл показала своїх дітей з принцом Гаррі з нагоди Дня батька.