Переживає за безпеку дітей: принц Гаррі готовий скасувати довгоочікуваний сімейний візит додому

Принц Гаррі стурбований щодо питання безпеки, і тепер переглядає власне рішення про те, щоб відвезти свою сім'ю на батьківщину. Він не хоче допустити, аби його дітей "переслідували" у Британії.

Наразі Гаррі розглядає всі можливі варіанти, щоб безпечно привезти сім’ю до Великобританії, оскільки його прохання щодо поліцейського захисту було відхилено. Про це пише Sky News.

Принц раніше наголошував на важливості дотримання безпекових умов під час такої поїздки, оскільки він не хоче допустити, аби його дітей "переслідували папараці". Раніше ЗМІ писали, що герцог Сассекський мав намір поїхати разом із Меган та їхніми дітьми, Арчі та Лілібет, на початку липня.

Принц Гаррі переймається, щоб його сім'ю під час візиту до Британії не переслідували папараці Фото: Archewell Foundation

Ця поїздка мала стати першою за довгих чотири роки з того моменту, коли діти принца Гаррі бачили свого дідуся, короля Чарльза III, особисто. Цього разу принц Гаррі планує взяти участь у заході в Бірмінгемі, присвяченому річниці до початку "Ігор Нескорених" — турніру, який він заснував для поранених військовослужбовців. Також у герцога були плани щодо участі в інших благодійних заходах.

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Однак, як стало відомо ЗМІ, головне питання, яке найбільше турбувало Гаррі під час цього візиту щодо безпеки, нещодавно відхилили. Інсайдери кажуть, що тепер принц може залишити свою сім'ю вдома та відправитися у подорож на батьківщину самостійно, оскільки переймається через їхню безпеку і приватність.

"Якщо він знайде спосіб це зробити, то зробить. Є надія, що діти зможуть побачитися зі своїм дідусем, але це неможливо, якщо папараці переслідуватимуть їх усюди, куди б вони не пішли, від самого моменту, як вони зійдуть з літака", — пояснив інсайдер журналістам.

Варто зауважити, що чутки про те, що сім'ю принца не забезпечать додатковою охороною під час цієї подорожі, лунають не вперше. Раніше медіа Daily Mail з'ясувало, що Гаррі разом з Меган та дітьми запропонували проживання на території неназваної королівської садиби на час візиту, проте без додаткової охорони.

Досі також залишається незрозумілим, чи возз'єднаються під час цього візиту король та його молодший син.

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