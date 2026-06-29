Кейт Міддлтон підкорила три найвищі вершини Великобританії за 24 години і записала зворушливе звернення

44-річна Кейт Міддлтон разом з альпіністами здійснила сходження на три найвищі гірські вершини Великої Британії, після чого показалася у соцмережах.

Принцеса Уельська здійснила підйом на гори Скофелл-Пайк в Англії, Бен-Невіс у Шотландії та Сноудон в Уельсі у межах National Three Peaks Challenge. Її вчинок мав за мету благодійний збір коштів для онкологічної благодійної організації, розповідає Fox News.

На сторінці королівського подружжя в Instagram Кейт Міддлтон показала фотографію, на якій посміхалася, стоячи на вершині Бен-Невіса в Шотландії. Принцеса Уельська також вирішила надихнути людей, зробивши емоційне звернення. У ньому Кейт пригадала про власну боротьбу з раком та розповіла про своє рішення взяти участь у цьому нелегкому випробуванні.

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"Рак впливає не лише на тіло. Він змінює те, як ви думаєте і відчуваєте, та глибоко впливає на кожен аспект життя. Я знаю це з власного досвіду і розумію, що шлях під час лікування та після нього вимагає не лише ліків", — з такими словами звернулася принцеса до людей.

Дружина принца Вільяма пояснила, що вирішила взяти участь у підйомі не лише задля фізичного випробування, а й через "можливість відкрити для себе життя після діагнозу та віддячити за отримане".

"Завдяки цьому виклику я хочу привернути увагу до глибшого впливу серйозних захворювань та важливості цілісного підходу до охорони здоров’я. Кожна людина є унікальною, і забезпечення цілісного підходу до догляду дає змогу тим, хто бореться з раком, впоратися з глибоко особистим викликом, яким є діагноз", — зазначила Кейт Міддлтон.

Варто нагадати, що принцеса Уельська, якій 44 роки, наразі перебуває в ремісії після лікування від нерозкритої форми раку. Раніше вона проходила курс профілактичної хіміотерапії після серйозної операції на черевній порожнині на початку 2024 року. Тоді лікарі виявили у Кейт онкологічне захворювання.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

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