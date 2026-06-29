Кейт Миддлтон покорила три самые высокие вершины Великобритании за 24 часа и записала трогательное обращение

44-летняя Кейт Миддлтон вместе с альпинистами совершила восхождение на три самые высокие горные вершины Великобритании, после чего появилась в соцсетях.

Принцесса Уэльская совершила восхождение на горы Скофелл-Пайк в Англии, Бен-Невис в Шотландии и Сноудон в Уэльсе в рамках National Three Peaks Challenge. У Кейт была цель сбора средств для онкологической благотворительной организации, сообщает Fox News.

На странице королевской четы в Instagram Кейт Миддлтон опубликовала фотографию, на которой она улыбается, стоя на вершине Бен-Невиса в Шотландии. Принцесса Уэльская также решила вдохновить людей, выступив с эмоциональным обращением. В нём Кейт вспомнила о своей борьбе с раком и рассказала о своём решении принять участие в этом нелегком испытании.

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"Рак влияет не только на тело. Он меняет то, как вы думаете и чувствуете, и глубоко влияет на каждый аспект жизни. Я знаю это по собственному опыту и понимаю, что путь во время лечения и после него требует не только лекарств", — с такими словами принцесса обратилась к людям.

Супруга принца Уильяма пояснила, что решила принять участие в восхождении не только ради физического испытания, но и из-за "возможности открыть для себя жизнь после диагноза и выразить благодарность за то, что получила".

"Благодаря этой инициативе я хочу привлечь внимание к более глубоким последствиям серьезных заболеваний и важности комплексного подхода к здравоохранению. Каждый человек уникален, и обеспечение целостного подхода к уходу позволяет тем, кто борется с раком, справиться с глубоко личным испытанием, которым является диагноз", — отметила Кейт Миддлтон.

Стоит напомнить, что 44-летняя принцесса Уэльская в настоящее время находится в ремиссии после лечения от нераскрытой формы рака. Ранее она прошла курс профилактической химиотерапии после серьезной операции на брюшной полости в начале 2024 года. Тогда врачи обнаружили у Кейт онкологическое заболевание.

Напомним, ранее Фокус писал:

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Кроме того, издание The Mirror рассказывало, какую традицию Кейт Миддлтон может изменить ради своих детей.