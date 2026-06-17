Сотрудник больницы пытался продать медицинские данные Кейт Миддлтон во время ее госпитализации

Бывший медицинский работник Лондонской клиники получил официальное предупреждение от Управления комиссара по информации (ICO) за умышленное неправомерное использование конфиденциальных медицинских данных Кейт Миддлтон и попытку их продажи. Нарушитель, который пытался нажиться на конфиденциальной информации принцессы Уэльской во время её госпитализации, уже уволен и лишён права на медицинскую практику.

Подробности инцидента в элитной клинике

Инцидент произошёл в частной больнице в центре Лондона, куда принцессу Кейт госпитализировали 16 января 2024 года для проведения операции на брюшной полости. Как ранее сообщало издание The Mirror, по меньшей мере один сотрудник учреждения пытался получить доступ к личным записям королевской особы, пока она находилась на лечении, пишет Daily Star.

После того как руководство Лондонской клиники выявило внутреннее нарушение безопасности, оно незамедлительно сообщило об этом в соответствующие органы.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, чья медицинская карта стала объектом посягательств в лондонской клинике Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Уголовное расследование и приговор

В марте 2024 года ICO начало уголовное расследование по факту незаконного получения и разглашения медицинской информации третьим лицам без согласия владельца данных. По результатам полной проверки, проведенной в соответствии с Кодексом Королевской прокуратуры, ведомство вынесло официальное предупреждение бывшему медику за правонарушение в соответствии с Законом о защите данных 2018 года.

Відео дня

"Эти действия включали умышленное неправомерное использование чрезвычайно конфиденциальной личной информации и предложение раскрыть её ради финансовой выгоды, что является явным злоупотреблением доверием", — заявили в ICO.

В ведомстве подчеркнули, что вынесенное предупреждение является "надлежащей и соразмерной мерой правоприменительного реагирования" в данной ситуации.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Королева Великобритании Камилла в королевской ложе в Аскоте забыла, что её снимают камеры, и поддалась своей вредной привычке.

Старший внук покойной королевы Елизаветы II, Питер Филлипс, официально связал себя узами брака со своей новой избранницей, детской медсестрой Харриет Сперлинг.

Кроме того, Кенсингтонский дворец выступил с заявлением о будущем 12-летнего принца Джорджа.