Судьбоносное событие: дворец сделал заявление о будущем 12-летнего принца Джорджа

Кенсингтонский дворец официально объявил, что принц Джордж с сентября начнёт обучение в престижном Итонском колледже. Таким образом, старший сын принца и принцессы Уэльских пойдёт по стопам своего отца, принца Уильяма, который также получал образование в этом историческом учебном заведении в Беркшире.

Традиционный выбор для будущего короля

Принц Джордж, занимающий второе место в очереди на британский престол, переходит в Итон после окончания школы Ламбрук, где он учился вместе с сестрой Шарлоттой и братом Луи. Вокруг будущего места обучения юного принца ходило немало слухов: среди вариантов рассматривался колледж Мальборо, который в свое время окончила его мать Кейт Миддлтон. Однако выбор пал на более традиционный и элитный вариант, пишет BBC.

Принц Джордж начнет обучение в Итонском колледже уже в сентябре этого года Фото: Kensington Palace

Итонский колледж — это историческая частная школа для мальчиков, основанная в XV веке. Учреждение известно тем, что выпустило 20 премьер-министров Великобритании (среди которых Дэвид Кэмерон и Борис Джонсон), а также множество знаменитостей, в частности актёров Эдди Редмэйна и Тома Хиддлстона. Помимо принца Уильяма, здесь учились дядя Джорджа, принц Гарри, и его двоюродный дед, граф Спенсер.

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Жизнь в пансионе и стоимость обучения

Ученики поступают в Итон в возрасте 13 лет — именно столько принцу Джорджу исполнится уже в следующем месяце. Теперь он будет жить на территории колледжа. Учебное заведение имеет 25 жилых корпусов (пансионов), в каждом из которых проживает около 55 учеников под присмотром воспитателей, а каждому мальчику предоставляется отдельная комната.

Стоимость обучения в колледже составляет около 63 000 фунтов стерлингов в год, и в эту сумму для принца Джорджа также будет включен НДС, который правительство недавно ввело для частных школ.

"Некоторые ребята привыкают к пансиону, как рыба к воде, а другим нужно время, чтобы освоиться", — отмечается в справочнике Good Schools Guide.

Главный редактор справочника Мелани Сандерсон описывает Итон как современную школу с прогрессивными взглядами и впечатляющей инфраструктурой.

"Большинство 13-летних мальчиков, которые приедут туда в сентябре, вряд ли знают, что их ждет во взрослой жизни. Однако принца Джорджа ждёт совершенно особенное будущее, и его родители решили, что образование в Итоне — это лучшая подготовка к жизни современного члена королевской семьи", — отметила редактор.

Подготовка к королевским обязанностям

Сам принц Уильям с теплотой вспоминал годы учебы в Итоне. В интервью 2000 года он рассказал, что ему очень нравилось быть там "просто ещё одним студентом".

В настоящее время принца Джорджа постепенно вовлекают в общественную жизнь. В минувшие выходные его видели вместе с родителями, братом и сестрой на параде Trooping the Colour в Лондоне, а на Рождество он вместе с отцом помогал в благотворительной организации для бездомных.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Бывший королевский дворецкий, работавший с принцем Уильямом, предположил, что Кэтрин, принцесса Уэльская, может нарушить традицию в отношении своих детей — Джорджа, Шарлотты и Луи.

Принцесса Шарлотта поразительно напоминает свою маму Кейт Миддлтон одной чертой.

Кроме того, в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма появился новый член.