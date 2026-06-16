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Доленосна подія: палац зробив заяву про майбутнє 12-річного принца Джорджа

Королівська родина Великої Британії: принц Вільям, Кейт Міддлтон та принц Джордж, який переходить до Ітону
Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми | Фото: PA media

Кенсінгтонський палац офіційно оголосив, що принц Джордж із вересня розпочне навчання в престижному Ітонському коледжі. Таким чином, старший син принца та принцеси Уельських піде стопами свого батька, принца Вільяма, який також здобував освіту в цьому історичному закладі в Беркширі.

Традиційний вибір для майбутнього короля

Принц Джордж, який є другим у черзі на британський престол, переходить до Ітону після закінчення школи Ламбрук, де він навчався разом із сестрою Шарлоттою та братом Луї. Навколо майбутнього місця навчання юного принца було чимало чуток: серед варіантів розглядали коледж Мальборо, який свого часу закінчила його мати Кейт Міддлтон. Проте вибір ліг на більш традиційний та елітний варіант, пише BBC.

Усміхнений принц Джордж, майбутній учень елітного Ітонського коледжу
Принц Джордж розпочне навчання в Ітонському коледжі вже цього вересня
Фото: Kensington Palace

Ітонський коледж — це історична приватна школа для хлопчиків, заснована у XV столітті. Заклад відомий тим, що випустив 20 прем'єр-міністрів Великої Британії (серед яких Девід Кемерон та Борис Джонсон), а також безліч знаменитостей, зокрема акторів Едді Редмейна та Тома Гіддлстона. Окрім принца Вільяма, тут навчалися дядько Джорджа, принц Гаррі, та його двоюрідний дід, ерл Спенсер.

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Життя в пансіоні та вартість навчання

Учні вступають до Ітону у віці 13 років — саме стільки принцу Джорджу виповниться вже наступного місяця. Тепер він житиме на території коледжу. Заклад має 25 житлових корпусів (пансіонів), у кожному з яких мешкає близько 55 учнів під наглядом вихователів, а кожному хлопцю надається окрема кімната.

Вартість навчання в коледжі становить близько £63 000 на рік, і в цю суму для принца Джорджа також буде включено ПДВ, який уряд нещодавно ввів для приватних шкіл.

"Деякі хлопці звикають до пансіону як риба до води, іншим потрібен час, щоб освоїтися", — зазначають у довіднику Good Schools Guide.

Керівна редакторка довідника Мелані Сандерсон описує Ітон як сучасну школу з прогресивними поглядами та вражаючою інфраструктурою.

"Більшість 13-річних хлопців, які приїдуть туди у вересні, навряд чи знають, що чекає на них у дорослому житті. Однак на принца Джорджа чекає дуже особливе майбутнє, і його батьки вирішили, що освіта в Ітоні — це найкраща підготовка до життя сучасного члена королівської родини", — зазначила редакторка.

Підготовка до королівських обов'язків

Сам принц Вільям згадував роки навчання в Ітоні з теплом. В інтерв'ю у 2000 році він ділився, що йому дуже подобалося бути там "просто ще одним студентом".

Наразі принца Джорджа поступово залучають до публічного життя. Минулими вихідними його бачили разом із батьками, братом і сестрою на параді Trooping the Colour у Лондоні, а на Різдво він разом із батьком допомагав у благодійній організації для бездомних.

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Крім того, у родині Кейт Міддлтон та принца Вільяма поповнення.