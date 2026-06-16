Доленосна подія: палац зробив заяву про майбутнє 12-річного принца Джорджа

Кенсінгтонський палац офіційно оголосив, що принц Джордж із вересня розпочне навчання в престижному Ітонському коледжі. Таким чином, старший син принца та принцеси Уельських піде стопами свого батька, принца Вільяма, який також здобував освіту в цьому історичному закладі в Беркширі.

Традиційний вибір для майбутнього короля

Принц Джордж, який є другим у черзі на британський престол, переходить до Ітону після закінчення школи Ламбрук, де він навчався разом із сестрою Шарлоттою та братом Луї. Навколо майбутнього місця навчання юного принца було чимало чуток: серед варіантів розглядали коледж Мальборо, який свого часу закінчила його мати Кейт Міддлтон. Проте вибір ліг на більш традиційний та елітний варіант, пише BBC.

Принц Джордж розпочне навчання в Ітонському коледжі вже цього вересня Фото: Kensington Palace

Ітонський коледж — це історична приватна школа для хлопчиків, заснована у XV столітті. Заклад відомий тим, що випустив 20 прем'єр-міністрів Великої Британії (серед яких Девід Кемерон та Борис Джонсон), а також безліч знаменитостей, зокрема акторів Едді Редмейна та Тома Гіддлстона. Окрім принца Вільяма, тут навчалися дядько Джорджа, принц Гаррі, та його двоюрідний дід, ерл Спенсер.

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Життя в пансіоні та вартість навчання

Учні вступають до Ітону у віці 13 років — саме стільки принцу Джорджу виповниться вже наступного місяця. Тепер він житиме на території коледжу. Заклад має 25 житлових корпусів (пансіонів), у кожному з яких мешкає близько 55 учнів під наглядом вихователів, а кожному хлопцю надається окрема кімната.

Вартість навчання в коледжі становить близько £63 000 на рік, і в цю суму для принца Джорджа також буде включено ПДВ, який уряд нещодавно ввів для приватних шкіл.

"Деякі хлопці звикають до пансіону як риба до води, іншим потрібен час, щоб освоїтися", — зазначають у довіднику Good Schools Guide.

Керівна редакторка довідника Мелані Сандерсон описує Ітон як сучасну школу з прогресивними поглядами та вражаючою інфраструктурою.

"Більшість 13-річних хлопців, які приїдуть туди у вересні, навряд чи знають, що чекає на них у дорослому житті. Однак на принца Джорджа чекає дуже особливе майбутнє, і його батьки вирішили, що освіта в Ітоні — це найкраща підготовка до життя сучасного члена королівської родини", — зазначила редакторка.

Підготовка до королівських обов'язків

Сам принц Вільям згадував роки навчання в Ітоні з теплом. В інтерв'ю у 2000 році він ділився, що йому дуже подобалося бути там "просто ще одним студентом".

Наразі принца Джорджа поступово залучають до публічного життя. Минулими вихідними його бачили разом із батьками, братом і сестрою на параді Trooping the Colour у Лондоні, а на Різдво він разом із батьком допомагав у благодійній організації для бездомних.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Колишній королівський дворецький, який працював з принцом Вільямом, припустив, що Кетрін, принцеса Уельська, може порушити традицію для своїх дітей — Джорджа, Шарлотти та Луї.

Принцеса Шарлотта разюче нагадує свою маму Кейт Міддлтон однією рисою.

Крім того, у родині Кейт Міддлтон та принца Вільяма поповнення.