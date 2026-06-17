Сын принцессы Анны женился на медсестре — кто она такая и как они познакомились (фото)

Старший внук покойной королевы Елизаветы II, Питер Филлипс, официально связал себя узами брака со своей новой избранницей, детской медсестрой Харриет Сперлинг. На камерную и изысканную церемонию в Глостершире собрался почти весь цвет британской королевской семьи, включая короля Чарльза III и принца Уильяма.

Королевская свадьба с размахом и уютом

Сын принцессы Анны и капитана Марка Филлипса, 48-летний Питер Филлипс, женился на 45-летней Харриет Сперлинг. Торжественная церемония состоялась в исторической церкви Всех Святых в Кембли (Чиренчестер, графство Глостершир), пишет Daily Mail.

Несмотря на закрытый характер мероприятия, событие привлекло огромное внимание прессы. Как сообщает издание The Daily Mail, невеста прибыла в храм на роскошном винтажном автомобиле Rolls Royce и выглядела потрясающе. Для своего особенного дня Гарриет выбрала:

Традиционное кружевное свадебное платье от известного бренда Emilia Wickstead.

Изысканные туфли цвета слоновой кости от Jimmy Choo.

Ослепительную бриллиантовую тиару и серьги от ювелирного дома Pragnell.

Відео дня

Сын принцессы Анны Питер Филлипс и его новобрачная жена Харриет Сперлинг Фото: Daily Mail

Особенно трогательным моментом церемонии стало то, что шлейф свадебного платья невесты несли три юные подружки — 14-летняя дочь Гарриет, Джорджина, а также дочери Питера от первого брака: 14-летняя Айла и 15-летняя Саванна.

Подружки невесты несут длинный шлейф-фату Гарриет Сперлинг во время выхода молодоженов из церкви в Кембли Фото: Shutterstock

Кто такая Харриет Сперлинг и как эта пара познакомилась?

Харриет Сперлинг не имеет аристократического происхождения; она родилась в семье ныне покойных мистера Руперта Сандерса и миссис Мэри Сандерс из Глостершира. Женщина построила успешную карьеру в медицине — она является высококвалифицированным специалистом по педиатрической сестринской помощи и уже много лет работает в Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS). Кроме того, она самостоятельно воспитывает дочь.

С Питером Филлипсом они познакомились в начале 2024 года. Их сближению способствовали общие знакомые и любовь к конному спорту: впервые пару заметили вместе на соревнованиях по троеборью в Бадминтоне в мае, где они не скрывали нежных чувств. Роман развивался стремительно, и уже через несколько месяцев Питер представил возлюбленную своей матери, принцессе Анне, которая искренне благословила этот союз. Для Филлипса это второй брак — в 2021 году он развелся с Отем Келли после 13 лет совместной жизни.

Звездные гости: от короля до принца Уильяма

На камерном семейном торжестве присутствовали самые влиятельные члены монаршей семьи. Поздравить молодоженов пришли:

Король Чарльз III и королева Камилла;

Принц Уильям и Кейт Миддлтон (для которой этот выход стал еще одним редким появлением на публике в период ее восстановления);

Мать жениха, принцесса Анна, в сопровождении мужа, вице-адмирала сэра Тимоти Лоуренса;

Принцессы Беатрис и Евгения со своими супругами Эдоардо Мапелли Моцци и Джеком Бруксбанком;

Сестра Питера, Зара Тиндалл, вместе с мужем Майком;

Герцог и герцогиня Эдинбургские (принц Эдвард и Софи).

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Кроме того, в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма появился новый член семьи.