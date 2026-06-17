Син принцеси Анни одружився з медсестрою — хто вона така і як вони познайомилися (фото)

Старший онук покійної королеви Єлизавети II, Пітер Філліпс, офіційно пов’язав себе узами шлюбу зі своєю новою обраницею, дитячою медсестрою Гаррієт Сперлінг. На камерну та вишукану церемонію в Глостерширі зібрався майже весь колір британської королівської родини, включно з королем Чарльзом III та принцом Вільямом.

Королівське весілля з розмахом та затишком

Син принцеси Анни та капітана Марка Філліпса, 48-річний Пітер Філліпс, узяв за дружину 45-річну Гаррієт Сперлінг. Урочиста церемонія відбулася в історичній церкві Всіх Святих у Кемблі (Чиренчестер, графство Глостершир), пише Daily Mail.

Попри приватний статус заходу, подія привернула величезну увагу преси. Наречена прибула до храму на розкішному вінтажному автомобілі Rolls Royce і мала приголомшливий вигляд. Для свого особливого дня Гаррієт обрала:

Традиційну мереживну весільну сукню від відомого бренду Emilia Wickstead.

Вишукані туфлі відтінку слонової кістки від Jimmy Choo.

Сліпучу діамантову тіару та сережки від ювелірного дому Pragnell.

Відео дня

Син принцеси Анни Пітер Філліпс та його новоспечена дружина Гаррієт Сперлінг Фото: Daily Mail

Особливо зворушливим моментом церемонії стало те, що шлейф весільної сукні нареченої несли три юні подружки — 14-річна донька Гаррієт, Джорджина, а також доньки Пітера від першого шлюбу: 14-річна Айла та 15-річна Саванна.

Подружки нареченої несуть довгу шлейф-фату Гаррієт Сперлінг під час виходу молодят із церкви в Кемблі Фото: Shutterstock

Хто така Гаррієт Сперлінг і як пара познайомилася?

Гаррієт Сперлінг не має аристократичного походження, вона народилася в родині нині покійних містера Руперта Сандерса та місіс Мері Сандерс із Глостершира. Жінка побудувала успішну кар'єру в медицині — вона є висококваліфікованою фахівчинею з педіатричної сестринської допомоги та вже багато років працює в Національній службі охорони здоров’я Великої Британії (NHS). Крім того, вона самостійно виховує доньку.

З Пітером Філліпсом вони познайомилися на початку 2024 року. Їх зближенню посприяли спільні знайомі та любов до кінного спорту: вперше пару помітили разом на змаганнях з триборства в Бадмінтоні в травні, де вони не приховували ніжних почуттів. Роман розвивався стрімко, і вже за кілька місяців Пітер представив кохану своїй матері, принцесі Анні, яка щиро благословила цей союз. Для Філліпса це другий шлюб — у 2021 році він розлучився з Отем Келлі після 13 років спільного життя.

Зіркові гості: від короля до принца Вільяма

Камерне сімейне свято відвідали найвпливовіші члени монаршої родини. Привітати молодят прийшли:

Король Чарльз III та королева Камілла;

Принц Вільям та Кейт Міддлтон (для якої цей вихід став ще однією рідкісною появою на публіці під час її відновлення);

Мати нареченого, принцеса Анна, у супроводі чоловіка, віцеадмірала сера Тімоті Лоуренса;

Принцеси Беатріс та Євгенія зі своїми чоловіками Едоардо Мапеллі Моцці та Джеком Бруксбанком;

Сестра Пітера, Зара Тіндалл, разом із чоловіком Майком;

Герцог і герцогиня Единбурзькі (принц Едвард та Софі).

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, у родині Кейт Міддлтон та принца Вільяма поповнення.