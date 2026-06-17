Син принцеси Анни одружився з медсестрою — хто вона така і як вони познайомилися (фото)
Старший онук покійної королеви Єлизавети II, Пітер Філліпс, офіційно пов’язав себе узами шлюбу зі своєю новою обраницею, дитячою медсестрою Гаррієт Сперлінг. На камерну та вишукану церемонію в Глостерширі зібрався майже весь колір британської королівської родини, включно з королем Чарльзом III та принцом Вільямом.
Королівське весілля з розмахом та затишком
Син принцеси Анни та капітана Марка Філліпса, 48-річний Пітер Філліпс, узяв за дружину 45-річну Гаррієт Сперлінг. Урочиста церемонія відбулася в історичній церкві Всіх Святих у Кемблі (Чиренчестер, графство Глостершир), пише Daily Mail.
Попри приватний статус заходу, подія привернула величезну увагу преси. Наречена прибула до храму на розкішному вінтажному автомобілі Rolls Royce і мала приголомшливий вигляд. Для свого особливого дня Гаррієт обрала:
- Традиційну мереживну весільну сукню від відомого бренду Emilia Wickstead.
- Вишукані туфлі відтінку слонової кістки від Jimmy Choo.
- Сліпучу діамантову тіару та сережки від ювелірного дому Pragnell.
Особливо зворушливим моментом церемонії стало те, що шлейф весільної сукні нареченої несли три юні подружки — 14-річна донька Гаррієт, Джорджина, а також доньки Пітера від першого шлюбу: 14-річна Айла та 15-річна Саванна.
Хто така Гаррієт Сперлінг і як пара познайомилася?
Гаррієт Сперлінг не має аристократичного походження, вона народилася в родині нині покійних містера Руперта Сандерса та місіс Мері Сандерс із Глостершира. Жінка побудувала успішну кар'єру в медицині — вона є висококваліфікованою фахівчинею з педіатричної сестринської допомоги та вже багато років працює в Національній службі охорони здоров’я Великої Британії (NHS). Крім того, вона самостійно виховує доньку.
З Пітером Філліпсом вони познайомилися на початку 2024 року. Їх зближенню посприяли спільні знайомі та любов до кінного спорту: вперше пару помітили разом на змаганнях з триборства в Бадмінтоні в травні, де вони не приховували ніжних почуттів. Роман розвивався стрімко, і вже за кілька місяців Пітер представив кохану своїй матері, принцесі Анні, яка щиро благословила цей союз. Для Філліпса це другий шлюб — у 2021 році він розлучився з Отем Келлі після 13 років спільного життя.
Зіркові гості: від короля до принца Вільяма
Камерне сімейне свято відвідали найвпливовіші члени монаршої родини. Привітати молодят прийшли:
- Король Чарльз III та королева Камілла;
- Принц Вільям та Кейт Міддлтон (для якої цей вихід став ще однією рідкісною появою на публіці під час її відновлення);
- Мати нареченого, принцеса Анна, у супроводі чоловіка, віцеадмірала сера Тімоті Лоуренса;
- Принцеси Беатріс та Євгенія зі своїми чоловіками Едоардо Мапеллі Моцці та Джеком Бруксбанком;
- Сестра Пітера, Зара Тіндалл, разом із чоловіком Майком;
- Герцог і герцогиня Единбурзькі (принц Едвард та Софі).
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Палац зробив заяву про майбутнє 12-річного принца Джорджа.
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Крім того, у родині Кейт Міддлтон та принца Вільяма поповнення.