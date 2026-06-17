Працівник лікарні намагався продати медичні дані Кейт Міддлтон під час її госпіталізації

Колишній медичний працівник Лондонської клініки отримав офіційне попередження від Офісу Комісара з питань інформації (ICO) за навмисне неправомірне використання приватних медичних даних Кейт Міддлтон та спробу продати їх. Порушника, який намагався нажитися на конфіденційній інформації принцеси Уельської під час її госпіталізації, вже звільнили та позбавили права на медичну практику.

Деталі інциденту в елітній клініці

Інцидент стався у приватній лікарні в центрі Лондона, куди принцесу Кейт госпіталізували 16 січня 2024 року для проведення операції на черевній порожнині. Як раніше повідомляло видання The Mirror, щонайменше один співробітник закладу намагався отримати доступ до особистих записів королівської особи, поки вона перебувала на лікуванні, пише Daily Star.

Після того як керівництво Лондонської клініки зафіксувало внутрішнє порушення безпеки, воно негайно повідомило про це відповідні органи.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон, чия медична карта стала об'єктом зазіхань у Лондонській клініці Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Кримінальне розслідування та вердикт

У березні 2024 року ICO розпочав кримінальне розслідування за фактом незаконного отримання та розголошення медичної інформації третім особам без згоди власника даних. За результатами повної перевірки, проведеної відповідно до Кодексу Королівської прокуратури, відомство винесло офіційне попередження колишньому медику за правопорушення згідно із Законом про захист даних 2018 року.

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"Ці дії включали навмисне неправомірне використання надзвичайно чутливої особистої інформації та пропозицію розкрити її заради фінансової вигоди, що є очевидним зловживанням довірою", — заявили в ICO.

У відомстві наголосили, що винесене попередження є "належним та пропорційним заходом правопримусовного реагування" у цій ситуації.

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