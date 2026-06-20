Королівський компроміс: принц Гаррі з сім'єю отримають дах над головою під час візиту до Британії, але не охорону

Принцу Гаррі та Меган Маркл разом з дітьми запропонували королівське житло під час рідкісного візиту до Великобританії у наступному місяці, проте без додаткової охорони.

Букінгемський палац відмовився коментувати повідомлення про те, що герцог Сассекський планує у липні вперше за чотири роки привезти свою дружину Меган та їхніх дітей, принца Арчі та принцесу Лілібет, до Британії. Однак видання Daily Mail з'ясувало, що принцу Гаррі та його сім'ї запропонували проживання на території королівської садиби на час візиту.

Журналісти також дізналися, що Гаррі раніше пропонували пожити на час візиту у Букінгемському палаці. Однак тоді принц відмовився, посилаючись на те, що там "недостатньо безпечно". Натомість його могли запросити в інші королівські резиденції, такі як Сент-Джеймський палац, Віндзор або Сандрінгем.

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Принц Гаррі та Меган Маркл хочуть додаткових заходів безпеки під час візиту до Британії Фото: Archwell

Водночас позиція палацу у цьому питанні залишається незмінною: всі питання щодо безпеки має вирішувати Міністерство внутрішніх справ. Видання пише, що король Чарльз не відіграє і не відігравав жодної ролі у процесі забезпечення додаткових заходів безпеки під час приїзду молодшого сина.

Чи зустрінуться принц Гаррі і король Чарльз

Нещодавно видання Page Six писало, що під час можливого візиту принца Гаррі зі сім'єю до Британії питання про те, чи вдасться йому возз'єднатися разом з батьком, залишається нез'ясованим.

Daily Mail це повідомлення підтвердило. Повідомляється, що Букінгемський палац відмовився коментувати можливість зустрічі між батьком і сином, заявивши, що не обговорюватиме приватні сімейні справи. Однак попереднього разу, у вересні минулого року, коли принц Гаррі приїжджав до Британії, королівська сім'я таки возз'єдналася на короткий час: тоді король Чарльз із сином провели разом менше години в Кларенс-Хаусі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

син принцеси Анни Пітер Філліпс одружився з медсестрою Гаррієт Сперлінг;

друг принца Гаррі і Меган Маркл розкрив, як вони поводяться за лаштунками.

Також нещодавно доньці принца Гаррі і Меган Маркл виповнилося 5 років.