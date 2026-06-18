Принц Гаррі та Меган Маркл уперше за чотири роки привезуть дітей у Британію, — ЗМІ

Принц Арчі та принцеса Лілібет повернуться до своїх родичів у Великій Британії, з якими вони не бачилися з 2022 року.

Меган Маркл та принц Гаррі вперше за чотири роки привезуть своїх дітей до Сполученого Королівства в липні. Про це пише Page Six.

Лілібет та Арчі їдуть у Британію

Залишається незрозумілим, чи возз'єднається король Чарльз II зі своїми онуками під час візиту наступного місяця, але принц Гаррі "відчайдушно хоче", щоб малюки побачили монарха, повідомило джерело.

Раніше інсайдери розповідали про надії Гаррі взяти членів своєї родини із собою у майбутню поїздку для просування Ігор Нескорених.

Герцог Сассекський відвідає подію "за рік до", яку заплановано провести в Бірмінгемі з 10 по 17 липня 2027 року.

Принц Гаррі з донькою Фото: Instagram

Складні стосунки Гаррі з родиною

Принц Арчі, народився в Англії у травні 2019 року, за кілька місяців до того, як Маркл та Гаррі покинули королівство заради особняка в Монтесіто, Каліфорнія, та відмовилися від своїх королівських обов'язків.

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На час повернення Арчі у 2022 році на платиновий ювілей королеви Єлизавети IІ маленька Лілібет, яка народилася вже в США, приєдналася до родини.

Втім, принц Вільям та Кейт Міддлтон не спілкувалися зі своїми племінниками під час візиту.

Напружені стосунки Гаррі та Маркл з Уельськими лише загострилися після візиту 2022 року, а саме виходу їхнього документального серіалу "Гаррі та Меган" та сенсаційних мемуарів герцога "Запасний".

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Archwell

Незрозуміло, чи зустрінуться Арчі та Лілібет цього разу з принцом та принцесою Уельською, чи з їхніми дітьми, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Донька принца Гаррі та Меган Маркл відзначила 5-й день народження.

Томас Маркл, 81-річний батько герцогині Сассекської розповів друзям, що хоче одружитися з 46-річною філіппінською медсестрою Ріо Канедою.

Крім того, 23 квітня герцог Сассекський прибув до Києва з неанонсованим візитом.