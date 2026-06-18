Принц Гарри и Меган Маркл впервые за четыре года привезут детей в Великобританию, — СМИ

Принц Арчи и принцесса Лилибет вернутся к своим родственникам в Великобритании, с которыми они не виделись с 2022 года.

Меган Маркл и принц Гарри впервые за четыре года привезут своих детей в Соединённое Королевство в июле. Об этом пишет Page Six.

Лилибет и Арчи отправляются в Великобританию

Остается неясным, встретится ли король Чарльз II со своими внуками во время визита в следующем месяце, но принц Гарри "очень хочет", чтобы малыши увидели монарха, сообщил источник.

Ранее инсайдеры сообщали о надеждах Гарри взять членов своей семьи с собой в предстоящую поездку для продвижения Игр Непокоренных.

Герцог Сассекский посетит мероприятие "за год до", которое планируется провести в Бирмингеме с 10 по 17 июля 2027 года.

Принц Гарри с дочерью Фото: Instagram

Сложные отношения Гарри с семьёй

Принц Арчи родился в Англии в мае 2019 года, за несколько месяцев до того, как Маркл и Гарри покинули королевство, чтобы переехать в особняк в Монтесито, Калифорния, и отказались от своих королевских обязанностей.

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К моменту возвращения Арчи в 2022 году на платиновый юбилей королевы Елизаветы II к семье присоединилась маленькая Лилибет, которая родилась уже в США.

Впрочем, принц Уильям и Кейт Миддлтон не общались со своими племянниками во время визита.

Напряженные отношения Гарри и Маркл с Уэльскими только обострились после визита в 2022 году, а именно после выхода их документального сериала "Гарри и Меган" и сенсационных мемуаров герцога "Запасной".

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archwell

Неясно, встретятся ли Арчи и Лилибет на этот раз с принцем и принцессой Уэльскими или с их детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Дочь принца Гарри и Меган Маркл отпраздновала свой пятый день рождения.

Томас Маркл, 81-летний отец герцогини Сассекской, рассказал друзьям, что хочет жениться на 46-летней филиппинской медсестре Рио Канеде.

Кроме того, 23 апреля герцог Сассекский прибыл в Киев с незапланированным визитом.