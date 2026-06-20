Королевский компромисс: принц Гарри с семьей получат жилье на время визита в Великобританию, но не охрану

Принцу Гарри и Меган Маркл вместе с детьми предложили королевское жилье во время редкого визита в Великобританию в следующем месяце, однако без дополнительной охраны.

Букингемский дворец отказался комментировать сообщения о том, что герцог Сассекский планирует в июле впервые за четыре года привезти свою супругу Меган и их детей — принца Арчи и принцессу Лилибет — в Великобританию. Однако издание Daily Mail выяснило, что принцу Гарри и его семье предложили проживание на территории королевской усадьбы на время визита.

Журналисты также узнали, что Гарри ранее предлагали пожить на время визита в Букингемском дворце. Однако тогда принц отказался, сославшись на то, что там "недостаточно безопасно". Вместо этого его могли пригласить в другие королевские резиденции, такие как Сент-Джеймский дворец, Виндзор или Сандрингем.

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Принц Гарри и Меган Маркл хотят, чтобы во время визита в Великобританию были приняты дополнительные меры безопасности Фото: Archwell

В то же время позиция дворца по этому вопросу остается неизменной: все вопросы, касающиеся безопасности, должно решать Министерство внутренних дел. Издание пишет, что король Чарльз не играет и не играл никакой роли в процессе обеспечения дополнительных мер безопасности во время визита младшего сына.

Встретятся ли принц Гарри и король Чарльз

Недавно издание Page Six сообщило, что в связи с возможным визитом принца Гарри с семьёй в Великобританию вопрос о том, удастся ли ему воссоединиться с отцом, остаётся неясным.

Daily Mail подтвердила эту информацию. Сообщается, что Букингемский дворец отказался комментировать возможность встречи между отцом и сыном, заявив, что не будет обсуждать частные семейные дела. Однако в прошлый раз, в сентябре прошлого года, когда принц Гарри приезжал в Великобританию, королевская семья всё-таки воссоединилась на короткое время: тогда король Чарльз с сыном провели вместе менее часа в Кларенс-Хаусе.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Кроме того, недавно дочери принца Гарри и Меган Маркл исполнилось 5 лет.