Беспокоится о безопасности детей: принц Гарри готов отменить долгожданный семейный визит домой

Принц Гарри обеспокоен вопросом безопасности и сейчас пересматривает своё решение об отправке семьи на родину. Он не хочет, чтобы его детей "преследовали" в Великобритании.

В настоящее время Гарри рассматривает все возможные варианты, чтобы безопасно привезти семью в Великобританию, поскольку его просьба о полицейской охране была отклонена. Об этом сообщает Sky News.

Принц ранее подчеркивал важность соблюдения мер безопасности во время такой поездки, поскольку он не хочет, чтобы его детей "преследовали папарацци". Ранее СМИ писали, что герцог Сассекский намеревался отправиться вместе с Меган и их детьми, Арчи и Лилибет, в начале июля.

Принц Гарри беспокоится, чтобы его семью во время визита в Великобританию не преследовали папарацци Фото: Archewell Foundation

Эта поездка должна была стать первой за долгие четыре года с того момента, как дети принца Гарри видели своего дедушку, короля Чарльза III, лично. На этот раз принц Гарри планирует принять участие в мероприятии в Бирмингеме, посвященном годовщине начала "Игр Непокоренных" — турнира, который он основал для раненых военнослужащих. Также у герцога были планы по участию в других благотворительных мероприятиях.

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Однако, как стало известно СМИ, главный вопрос, который больше всего беспокоил Гарри во время этого визита в связи с безопасностью, недавно был отклонен. Инсайдеры говорят, что теперь принц может оставить свою семью дома и отправиться в путешествие на родину самостоятельно, поскольку беспокоится об их безопасности и конфиденциальности.

"Если он найдет способ это сделать, то сделает. Есть надежда, что дети смогут увидеться со своим дедушкой, но это невозможно, если папарацци будут преследовать их повсюду, куда бы они ни пошли, с самого момента, как они сойдут с самолета", — пояснил инсайдер журналистам.

Стоит отметить, что слухи о том, что семье принца не будет предоставлена дополнительная охрана во время этой поездки, звучат не в первый раз. Ранее издание Daily Mail выяснило, что Гарри вместе с Меган и детьми предложили разместиться на территории неназванной королевской усадьбы на время визита, однако без дополнительной охраны.

Пока также остается неясным, встретятся ли во время этого визита король и его младший сын.

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