"Последний шанс": король Чарльз поставил Гарри и Меган жесткий ультиматум (фото)

Король Чарльз III выдвинул жесткие требования принцу Гарри и Меган Маркл после их недавней встречи. По данным источников во дворце, это последний шанс для супругов восстановить отношения с королевской семьей при условии строгого соблюдения новых правил.

На прошлой неделе король Чарльз III воссоединился со своим сыном принцем Гарри, невесткой Меган и двумя внуками. Встреча вызвала немало слухов, ведь её детали постоянно менялись, а сам монарх проявил нетипичную для Короны гибкость. Впрочем, у короля были и принципиальные позиции, в частности обязательное присутствие королевы Камиллы, ради чего она отменила свои планы, пишет Express.

Как сообщает инсайдер издания Closer, после серии публичных заявлений пары о королевской семье Чарльз установил для них жесткие рамки. Он требует немедленно прекратить выносить семейные ссоры на публику и решать все споры исключительно в частном порядке. От Гарри ожидают поведения с достоинством и уважением, без попыток диктовать собственные условия или реагировать на какие-либо провокации. Король призвал сына перестать воспринимать мелочи как личное оскорбление и брать пример с принца Уильяма и Кейт, которые умеют игнорировать недоразумения.

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"Прежде всего, они должны держать язык за зубами в отношении всего, что происходит в стенах дворца. Если будут новые утечки информации, публичные истерики или проявления неуважения к монархии, Чарльз ясно дал понять: это будет окончательный конец. Это действительно их последний шанс", — отмечает источник.

Пойдя навстречу сыну и невестке, Чарльз III поступил вопреки желаниям большинства представителей дворца, в частности принца Уильяма. Это вызвало серьезное беспокойство в окружении монарха, ведь там опасаются, что супруги снова начнут требовать большего, как только почувствуют себя комфортно. Впрочем, сам король верит, что время изменило их взгляды и они осознают цену своей ошибки, ставя сохранение семьи выше собственных амбиций и давних обид.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Король Великобритании Чарльз III прибег к решительным мерам, чтобы ограничить пребывание принца Гарри на родине.

Сын монарха был готов отменить свой долгожданный семейный визит в Лондон из-за соображений безопасности.

Ранее Меган Маркл показала своих детей с принцем Гарри по случаю Дня отца.