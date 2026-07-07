"Втратив терпіння": король Чарльз III не дозволив принцу Гаррі залишитися у Букінгемському палаці на час візиту

Король Великобританії Чарльз III вдався до рішучих заходів, щоб обмежити перебування на батьківщині принца Гаррі.

Король відхилив зокрема подане в останній момент прохання герцога Сассекського про перебування в Букінгемському палаці. Британське видання The Telegraph пише, що монарх "втратив терпіння" через нерішучість свого молодшого сина.

Чому король "втратив терпіння"

Як вдалося дізнатися журналістам, палац отримав повідомлення від команди принца Гаррі за два дні події, після того, як він пропустив термін для прийняття запрошення на проживання, потім відхилив його, а тоді передумав. Через це у палаці відмовилися змінювати плани.

У понеділок, 6 липня, команда герцога Сассекського оголосила про те, що він зупиниться у Букінгемському палаці під час своєї рідкісної поїздки до Британії. Проте у палаці поспішили спростувати це повідомлення, заявивши за деякий час, що воно "не відповідає дійсності".

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Король Чарльз обмежує перебування свого сина Гаррі у Британії Фото: The Royal Family

Як повідомив один із інсайдерів, запрошення було прийнято занадто пізно. Тепер принц Гаррі, який прилетів увечері понеділка до Британії, змушений шукати альтернативні варіанти свого приватного проживання під час перебування у Лондоні.

Видання пише, що принц Гаррі попросив дозволити йому зупинитися у Букінгемському палаці лише минулого вівторка. Це сталося після того, як герцогу Сассекському відмовили у додатковій охороні на час візиту. У публікації йдеться, що королівські помічники також втомилися від постійних змін і вважали затримку з прийняттям Гаррі пропозиції нечемною.

За твердженнями інсайдерів, принц "розсердився", коли йому відмовили у проханні. Він також засумнівався у тому, чи пропозиція щодо його проживання у Букінгемському палаці "взагалі була щирою".

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