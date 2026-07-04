Принц Гаррі вертається в Британію: чи візьме він із собою дітей та Меган

Принц Гаррі має прибути до Лондона вже наступного тижня, і ходили чутки, чи приєднаються до нього Меган та діти, принц Арчі та принцеса Лілібет.

Стало відомо, що вони не приєднаються до герцога Сассекського, коли він наступного тижня поїде до Лондона. Це сталося після того, як було відхилено запит на поліцейський захист. Про це пише Mirror.

Принц Гаррі їде до Лондона

Повідомляється, що син короля Чарльза тоді вирішив, що буде небезпечно брати свою родину до Лондона. Також залишається незрозумілим, чи прийме Гаррі запрошення зупинитися в королівській резиденції.

Це рішення зруйнувало будь-які плани возз'єднання Арчі та Лілібет з їхнім дідусем, королем Чарльзом.

Меган мала відвідати Бірмінгем у п'ятницю, де вона мала приєднатися до Гаррі на заході Ігор Нескорених. Візит був ретельно організований заздалегідь, але був поставлений під сумнів після того, як з'ясувалося, що пара не отримає захисту, що фінансується платниками податків. Однак досі залишається можливість, що Меган таки приєднається до Гаррі.

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Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: royal.uk

Герцог і герцогиня більше не є працюючими членами королівської родини та займаються власними справами. Меган не поверталася до Великої Британії з 2022 року, після похорону королеви Єлизавети ІІ. Арчі та Лілібет були на батьківщині тата ще раніше.

Гаррі планував зупинитися в королівській резиденції, але рішення не мати охорони призвело до хвилювань щодо цього в останню хвилину. Одне джерело стверджує, що йому обіцяли безпечний проїзд до резиденції та з неї.

Герцог, ймовірно, повернеться до Великої Британії у вересні, де відвідає щорічну церемонію вручення премії WellChild.

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