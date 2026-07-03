Кейт Міддлтон порушила давню традицію Вімблдону зміною стилю (фото)

Принцеса Уельська Кетрін порушила давню Вімблдонську традицію своїм вибором вбрання на четвертий день чемпіонату.

Майбутня королева Британії зробила сміливий відхід від своєї особистої Вімблдонської традиції, вперше з'явившись на SW19 цього року. Міддлтон усміхалася, прибувши в стильному синьому лляному костюмі з волоссям, зібраним у високий хвіст, хоча в її ансамблі помітно бракувало брошки, яку вона зазвичай носить на престижній спортивній події. Про це пише Mirror.

Кейт Міддлтон порушила традицію

Перш ніж зайти всередину залу, вона вийшла, щоб привітати тенісних фанатів, які стояли в черзі з самого ранку. У 2023 році принцеса зізналася першій ракетці Великої Британії Еммі Радукану, що вона колись робила те саме: вставала "на світанку", щоб приєднатися до черги разом зі своїм батьком Майклом та сестрою Піппою.

Відео дня

Поспілкувавшись з волонтерами, які роздавали квитки, Кейт пройшла до корту 18, де спостерігала, як британець Артур Фері зустрінеться з фінном Отто Віртаненом, до якого приєдналися колишня перша ракетка Великої Британії Тім Хенман та голова Всеанглійського клубу Дебора Джеванс. Ті, хто сидів біля корту, цілком могли помітити ледь помітну зміну в образі принцеси, який вона мала на Вімблдоні.

Зазвичай Кейт носить темно-зелену та королівсько-фіолетову брошку, коли з'являється на чемпіонаті. Однак тепер вона вирішила повністю відмовитися від цього аксесуара.

Кейт Міддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Кейт Міддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Що за брошка

Вона відображає офіційні кольори турніру та символізує позицію Кейт як покровительки Всеанглійського клубу тенісу та крокету на лаунжі, ексклюзивного приватного клубу для членів, який щороку проводить Вімблдон. Це емблема, яку можуть носити лише покровитель, президент, комітет з управління, віцепрезиденти та обмежена кількість старших співробітників.

Чому саме Кейт вирішила залишити брошку, залишається незрозумілим. Будучи відданою фанаткою тенісу, принцеса успадкувала престижне покровительство від покійної королеви Єлизавети II у 2016 році, яка обіймала цю посаду протягом 64 років.

Кейт Міддлтон з брошкою Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Дружина принца Вільяма щороку вручає трофеї переможцям у чоловічому та жіночому одиночному розряді та є знайомим обличчям у Королівській ложі на Центральному корті.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

До того, як Меган Маркл стала герцогинею Сассекською, принц Гаррі мав повідомити новину про свої нові стосунки братові, принцу Вільяму, та Кейт.

Нещодавно лисіючому принцу Вільяму показали фен, і його реакція була просто блискучою.

Також Фокус писав про день народження принца Вільяма — майбутнього короля Великої Британії.