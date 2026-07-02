Лисіючому принцу Вільяму показали фен: як він пожартував (відео)
Нещодавно принцу Вільяму показали фен, і його реакція була просто блискучою. Цей момент був зафіксований на камеру і розсмішив багатьох людей.
Цього тижня принц був присутній на зустрічі, де йому показували деякі прилади, і стався момент, який повністю здивував людей, можливо, тому, що Вільям не побоявся пожартувати про себе. Відео було опубліковано в X.
Принц Вільям пожартував про своє облисіння
Син короля Чарльза ІІІ пожартував, що йому не потрібен фен.
У відео можна побачити, як хтось розмовляє з принцом Вільямом про фени, і він швидко відповідає: "Деяким з нас фени не потрібні". Після цього він засміявся.
Люди поруч з принцом також засміялися.
Повідомляється, що цей момент стався, коли Вільям допомагав персоналу житлової асоціації Лангстана. Вони готували вітальні пакети для нових орендарів у рамках його ініціативи "Додому".
Користувачі мережі оцінили почуття гумору монаршої особи: "Принц Вільям прекрасний і чарівний", "Він мені подобається", "Це дуже смішно".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Відомий реслер та голлівудський актор Джон Сіна неочікувано показався повністю без волосся. Втім, це не остаточний результат його перевтілень.
- На 13-й день народження Вільяма його вже покійна мати, принцеса Діана, зробила щось, що було для нього занадто.
Також Фокус писав про день народження принца Вільяма — майбутнього короля Великої Британії.