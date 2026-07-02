Лисіючому принцу Вільяму показали фен: як він пожартував (відео)

Нещодавно принцу Вільяму показали фен, і його реакція була просто блискучою. Цей момент був зафіксований на камеру і розсмішив багатьох людей.

Цього тижня принц був присутній на зустрічі, де йому показували деякі прилади, і стався момент, який повністю здивував людей, можливо, тому, що Вільям не побоявся пожартувати про себе. Відео було опубліковано в X.

Принц Вільям пожартував про своє облисіння

Син короля Чарльза ІІІ пожартував, що йому не потрібен фен.

У відео можна побачити, як хтось розмовляє з принцом Вільямом про фени, і він швидко відповідає: "Деяким з нас фени не потрібні". Після цього він засміявся.

Люди поруч з принцом також засміялися.

Повідомляється, що цей момент стався, коли Вільям допомагав персоналу житлової асоціації Лангстана. Вони готували вітальні пакети для нових орендарів у рамках його ініціативи "Додому".

Відео дня

Користувачі мережі оцінили почуття гумору монаршої особи: "Принц Вільям прекрасний і чарівний", "Він мені подобається", "Це дуже смішно".

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