Облысевшему принцу Уильяму показали фен: как он пошутил (видео)

Недавно принцу Уильяму показали фен, и его реакция была просто блестящей. Этот момент был запечатлен на камеру и рассмешил многих людей.

На этой неделе принц присутствовал на встрече, где ему демонстрировали некоторые приборы, и произошел момент, который полностью удивил людей, возможно, потому что Уильям не побоялся пошутить над собой. Видео было опубликовано в X.

Принц Уильям пошутил о своей лысине

Сын короля Чарльза III пошутил, что ему не нужен фен.

На видео видно, как кто-то разговаривает с принцем Уильямом о фенах, и он быстро отвечает: "Некоторым из нас фены не нужны". После этого он рассмеялся.

Люди, находившиеся рядом с принцем, тоже рассмеялись.

Сообщается, что это произошло, когда Уильям помогал сотрудникам жилищной ассоциации Лангстана. Они готовили приветственные наборы для новых арендаторов в рамках его инициативы "Домой".

Відео дня

Пользователи сети высоко оценили чувство юмора монарха: "Принц Уильям прекрасен и очарователен", "Он мне нравится", "Это очень смешно".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Известный рестлер и голливудский актёр Джон Сина неожиданно появился совершенно лысым. Впрочем, это не окончательный результат его перевоплощений.

На 13-й день рождения Уильяма его уже покойная мать, принцесса Диана, сделала нечто, что оказалось для него слишком тяжелым.

Кроме того, Фокус писал о дне рождения принца Уильяма — будущего короля Великобритании.