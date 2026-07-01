Без волос: известный актер изменился до неузнаваемости (фото)

Известный рестлер и голливудский актёр Джон Сина неожиданно появился совершенно лысым. Впрочем, это не окончательный результат его перевоплощений.

Мужчина решился на пересадку волос после насмешек из-за облысения. Фотографией с новым имиджем он поделился в X.

Джон Сина облысел

Джон опубликовал фото, на котором позирует с полностью обритой головой. Как оказалось, актер побрил голову перед операцией по пересадке волос, поэтому со временем его образ снова изменится. Сина уже сделал вторую пересадку волос. На этот раз он решил не экономить, чтобы получить качественный результат.

"Второй этап пересадки волос — и на этот раз я решил не экономить, чтобы добиться наилучшего возможного результата", — написал актёр, снявшийся в фильме "Барби" 2023 года.

Ранее Джон признавался, что решился на перемены из-за насмешек окружающих. Рестлер начал лысеть, а пользователи сети стали это высмеивать. После этого актер сделал первую пересадку волос. Кроме того, Джон проходит различные процедуры, которые сдерживают облысение.

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Джон Сина Фото: X (Twitter)

"Я увидел плакаты с надписью: "Лысый Джон Сина". Именно они подтолкнули меня узнать, какие у меня есть варианты. Теперь у меня целая рутина: терапия красным светом, миноксидил, витамины, шампунь, кондиционер. Мне жаль, что из-за стигмы вокруг этого я не решился пройти процедуру ещё 10 лет назад", — сказал актёр.

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