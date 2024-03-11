Поддержал "голый" скандал: известный актер появился на сцене "Оскара" в костюме Адама (видео)

Американский актер Джон Сина выбежал на сцену абсолютно голым, а свое интимное место прикрыл конвертом с надписью "Лучший дизайн костюмов"

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Американский актер и рестлер Джон Сина эпатировал публику на церемонии вручения премии "Оскар", появившись на сцене абсолютно голым. В таком виде он объявил победителя в номинации за лучший дизайн костюм.

Так, на церемонии вспомнили скандал, который произошел на "Оскаре" 50 лет назад. Тогда во время вручения статуэток на сцене появился фотограф и активист ЛГБТ-движения Роберт Опель.

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Уже через мгновение "голый" момент на "Оскаре" повторился, и на сцену чтобы объявить победителя в одной из номинаций вышел американский актер Джон Сина. Он прикрывался конвертом с именем победителя.

Премию "Оскар" получили дизайнеры фильма "Бедные-несчастные".

Джон Сина: что известно

Джон Феликс Энтони Сина — американский рестлер, киноактёр, в прошлом рэпер. Сина является одним из самых популярных рестлеров всех времён, завоевав наибольшее количество мировых чемпионских титулов в истории WWE. Карьера Сины в кино началась с фильма "Морской пехотинец" (2006). Он также снимался в картинах "Девушка без комплексов" (2015), "Фердинанд" (2017) и "Бамблби" (2018), "Форсаж 9" и сыграл роль Миротворца в фильме "Отряд самоубийц: Миссия навылет" (оба 2021) и в сериале "Миротворец" (2022).

Джон Сина

Напомним, что украинский фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова получил Оскар в категории "Лучший документальный фильм". Это первый "Оскар" в истории Украины.