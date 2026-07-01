Без волосся: відомий актор змінився до невпізнання (фото)
Відомий реслер та голлівудський актор Джон Сіна неочікувано показався повністю без волосся. Втім, це не остаточний результат перевтілень.
Чоловік зважився зробити пересадку волосся після насмішок через облисіння. Кадром з новим іміджем він поділився в X.
Джон Сіна став лисим
Джон опублікував фото, на якому позує повністю без волосся на голові. Як виявилося, актор позбувся його перед операцією з пересадки, тому з часом його образ знову зміниться. Сіна зробив уже другу пересадку волосся. Цього разу він вирішив не економити, щоб отримати якісний результат.
"Другий етап пересадки волосся — і цього разу я вирішив не економити, щоб отримати найкращий можливий результат", — написав актор, який знімався у фільмі "Барбі" 2023 року.
Раніше Джон зізнавався, що наважився на зміни через насмішки людей. Реслер почав лисіти, а користувачі мережі стали це висміювати. Після цього актор зробив першу пересадку волосся. Крім цього, Джон виконує різні процедури, які стримують облисіння.
"Я побачив плакати з написом: "Лисий Джон Сіна". Саме вони підштовхнули мене дізнатися, які в мене є варіанти. Тепер у мене є ціла рутина: терапія червоним світлом, міноксидил, вітаміни, шампунь, кондиціонер. Мені прикро, що через стигму навколо цього я не наважився зробити процедуру ще 10 років тому", — казав актор.
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