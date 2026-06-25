Відома американська акторка змінилася до невпізнання (фото, відео)

74-річна американська зірка фільмів "Бріолін" Діді Конн виглядає невпізнавано на приголомшливих нових фотографіях.

Акторка найбільш відома за роллю Френчі у хітовому мюзиклі 1978 року "Бріолін" та його продовженні. Фокус розповідає, як вона виглядає зараз.

Діді Конн змінилася до невпізнання

Конн увічнена на екрані зі своїми культовими рожевими кучерями. Через 48 років після головної ролі в хітовому мюзиклі 74-річна акторка повернулася до своєї ролі для ностальгічної реклами нового косметичного бренду.

Зірка одягнула рожеву сукню в стилі 50-х років та намисто з перлів, що є натяком на відому сцену сну її персонажа.

"Ви, можливо, пам’ятаєте, як я кинула школу краси. Я думала, що моє життя та моє волосся зруйновані, і мені доведеться витрачати вічність на дорогі візити до салону", — сказала Діді,

Відео дня

Поки акторка укладала своє темне волосся в прямий боб, на задньому плані на манекені була встановлена ​​рожева перука, щоб фанати серіалу "Бріолін" могли її помітити.

Коли на сходах з’явився ангел-охоронець та інші ангели у срібних сукнях та з бігуді, як у відомій сцені з фільму, Діді вигукнула: "О, тільки не це знову".

Діді Конн у свої 74 роки

Фанати не могли стримати свого захоплення, побачивши, як акторка повертається до свого культового образу майже п’ять десятиліть потому: "У неї досі прекрасна посмішка! Вона була моєю улюбленою Рожевою Леді", "Вона виглядає точно так само".

У другому відео Діді постала в рожевому піджаку та штанах, роздаючи новий косметичний продукт у Нью-Йорку.

Діді Конн Фото: Instagram

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