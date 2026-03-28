Колишня наречена Брюса Вілліса та зірка 90-х виглядає невпізнавано (фото)

Американська акторка та модель Брук Бернс знімалася в серіалі "Рятувальники Малібу" та була заручена з Брюсом Віллісом. Вона стала відомою наприкінці 90-х.

Уродженка Техасу була моделлю в Європі, з'являючись на обкладинках таких журналів, як Marie Claire. Потім Брук звернула свою увагу на акторську майстерність, знімаючись у серіалі "З ясного неба", перш ніж одягнути червоний купальник для "Рятувальників Малібу", а потім жовтий купальник для спін-офу "Рятувальники Малібу: Гаваї". Про це пише Daily Mail.

Хто така Брук Бернс

У зірки було цікаве романтичне життя: вона була одружена з Джуліаном Макмегоном, потім ходили чутки, що вона ненадовго заручилася з Брюсом Віллісом.

Бернс народилася в Далласі, штат Техас, але у 16 ​​років переїхала з родиною до Європи, де пізніше жила в Парижі, Мілані та Мюнхені.

У 2009 році акторка з'явилася в перших 12 епізодах оновленого серіалу "Мелроуз Плейс". Вона також брала участь у першому сезоні реаліті-шоу зі стрибків у воду зі знаменитостями "Splash".

Серед інших робіт — "Димові стрибуни", "Танцюючі дерева", "Трофейна дружина", "Мистецтво подорожей" та "Знову і знову".

Бернс була одружена з актором Джуліаном Макмегоном з 1999 по 2001 рік. Актор був сином колишнього прем'єр-міністра Австралії сера Вільяма Макмегона. У них є дочка, яка народилася в червні 2000 року. Він помер у липні 2025 року у віці 56 років після тривалої хвороби.

Брук Бернс та Брюс Вілліс

Бернс почала зустрічатися з актором Брюсом Віллісом у серпні 2003 року, і ходили чутки, що вони заручилися. Але пара закінчила стосунки в червні 2004 року.

Вілліс, колишній чоловік акторки Демі Мур, згодом одружився з Еммою Гемінг. 71-річному актору "Міцного горішка" поставили діагноз лобно-скронева деменція (ЛСД) на початку 2023 року. Наразі він живе у власному будинку в Лос-Анджелесі, перебуваючи під наглядом лікарів.

