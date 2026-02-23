З великими боргами: голлівудський актор виглядає невпізнаваним (фото)

73-річний американський актор Мікі Рурк виглядає невпізнаваним, вигулюючи своїх собак у брудному спортивному костюмі в Лос-Анджелесі після фіаско з виселенням.

Напередодні його сфотографували в центрі Лос-Анджелеса, де актор вигулював трьох собак, приблизно через два місяці після того, як він потрапив у заголовки ЗМІ після новин про те, що його виселяють з дому. Про це пише Daily Mail.

Як зараз виглядає Мікі Рурк

Номінований на "Оскар" актор був одягнений у попелясто-сірий спортивний костюм з толстовкою на блискавці та спортивними штанами, коли його бачили в Південній Каліфорнії.

Зірка фільму "Рестлер" носив на голові сонцезахисні окуляри в прозорій оправі та тримав чашку в руках під час ранкової прогулянки. Актор з "9½ тижнів" був одягнений у біле взуття Adidas.

Рурк потрапив у заголовки ЗМІ наприкінці минулого року після того, як його орендодавець зажадав від актора сплатити 59 100 доларів орендної плати або негайно залишити житло.

Що сталося з Мікі Рурком

Актор 18 грудня отримав триденне повідомлення про необхідність оплати або звільнення.

Рурк, повне ім'я якого Філіп Рурк-молодший, проживав у трикімнатному будинку в Південній Каліфорнії з 30 березня, коли підписав договір оренди, погоджуючись сплачувати щомісячну орендну плату в розмірі 5200 доларів.

З позову, поданого до Вищого суду Лос-Анджелеса 29 грудня, стало відомо, що актор "не виконав вимог" наказу про його проживання або виїзд.

