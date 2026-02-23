С большими долгами: голливудский актер выглядит неузнаваемым (фото)

73-летний американский актер Мики Рурк выглядит неузнаваемым, выгуливая своих собак в грязном спортивном костюме в Лос-Анджелесе после фиаско с выселением.

Накануне его сфотографировали в центре Лос-Анджелеса, где актер выгуливал трех собак, примерно через два месяца после того, как он попал в заголовки СМИ после новостей о том, что его выселяют из дома. Об этом пишет Daily Mail.

Как сейчас выглядит Мики Рурк

Номинированный на "Оскар" актер был одет в пепельно-серый спортивный костюм с толстовкой на молнии и спортивными штанами, когда его видели в Южной Калифорнии.

Звезда фильма "Рестлер" носил на голове солнцезащитные очки в прозрачной оправе и держал чашку в руках во время утренней прогулки. Актер из "9½ недель" был одет в белую обувь Adidas.

Рурк попал в заголовки СМИ в конце прошлого года после того, как его арендодатель потребовал от актера оплатить 59 100 долларов арендной платы или немедленно покинуть жилье.

Что случилось с Мики Рурком

Актер 18 декабря получил трехдневное уведомление о необходимости оплаты или освобождения.

Рурк, полное имя которого Филип Рурк-младший, проживал в трехкомнатном доме в Южной Калифорнии с 30 марта, когда подписал договор аренды, соглашаясь платить ежемесячную арендную плату в размере 5200 долларов.

Из иска, поданного в Высший суд Лос-Анджелеса 29 декабря, стало известно, что актер "не выполнил требований" приказа о его проживании или выезде.

