С долгами и без волос: известный голливудский актер изменился до неузнаваемости (фото)

73-летний американский актер Мики Рурк выглядел неузнаваемым во время редкого выхода на Новый год. В 2026-м он может остаться без крыши над головой.

Звезду фильма "Рестлер" заметили, когда он выходил из своего дома в Лос-Анджелесе — всего через несколько дней после того, как появились новости о том, что актеру грозит выселение. Об этом пишет Daily Mail.

Мики Рурк изменился до неузнаваемости

73-летний Рурк открыл входную дверь, чтобы забрать несколько пакетов с доставки. На снимках папарацци актер продемонстрировал выбритую голову.

Рурк был одет в разноцветный полосатый свитер, фиолетовые спортивные штаны и белые носки.

На нем также было ожерелье из бисера с крестом и шарф в горошек на шее. Ранее СМИ сообщили, что Мики Рурку грозит выселение из своего дома в Лос-Анджелесе после того, как он якобы накопил почти 60 000 долларов неоплаченной арендной платы.

Согласно судебным документам, голливудскому актеру было вручено уведомление о необходимости оплатить арендную плату или освободить жилье до 18 декабря.

Арендная плата Рурка якобы выросла до 7000 долларов в месяц, а его долг составлял 59 100 долларов на момент выдачи уведомления.

Кто такой Микки Рурк

Рурк появился в Голливуде в 1980-х годах благодаря ролям в фильмах "Врата небесные", "Жар тела" и "Закусочная".

Получив признание как мрачный главный герой в фильмах "9½ недель", "Сердце ангела", "Пьянь" и "Крестный отец Гринвич-Вилледж", он покинул актерскую карьеру в начале 90-х, чтобы стать профессиональным боксером.

Рурк вернулся на большой экран в фильме 2008 года "Рестлер", который принес ему номинации на премию "Золотой глобус" и "Оскар".

