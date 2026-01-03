З боргами та без волосся: відомий голлівудський актор змінився до невпізнання (фото)

73-річний американський актор Мікі Рурк виглядав невпізнаваним під час рідкісного виходу на Новий рік. У 2026-му він може залишитися без даху над головою.

Зірку фільму "Рестлер" помітили, коли він виходив зі свого будинку в Лос-Анджелесі — лише через кілька днів після того, як з'явилися новини про те, що актору загрожує виселення. Про це пише Daily Mail.

Мікі Рурк змінився до невпізнання

73-річний Рурк відчинив вхідні двері, щоб забрати кілька пакетів з доставки. На знімках папараці актор продемонстрував поголену голову.

Рурк був одягнений у різнокольоровий смугастий светр, фіолетові спортивні штани та білі шкарпетки.

На ньому також було намисто з бісеру з хрестом та шарф у горошок на шиї. Раніше ЗМІ повідомили, що Мікі Рурку загрожує виселення зі свого будинку в Лос-Анджелесі після того, як він нібито накопичив майже 60 000 доларів неоплаченої орендної плати.

Згідно із судовими документами, голлівудському актору було вручено повідомлення про необхідність сплатити орендну плату або звільнити житло до 18 грудня.

Орендна плата Рурка нібито зросла до 7000 доларів на місяць, а його борг становив 59 100 доларів на момент видачі повідомлення.

Хто такий Мікі Рурк

Рурк з'явився в Голлівуді в 1980-х роках завдяки ролям у фільмах "Брама небесна", "Жар тіла" та "Закусочна".

Здобувши визнання як похмурий головний герой у фільмах "9½ тижнів", "Серце ангела", "Пʼянь" та "Хрещений батько Гринвіч-Вілледж", він покинув акторську кар'єру на початку 90-х, щоб стати професійним боксером.

Рурк повернувся на великий екран у фільмі 2008 року "Рестлер", який приніс йому номінації на премію "Золотий глобус" та "Оскар".

