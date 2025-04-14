Міккі Рурка вигнали з популярного шоу: що він накоїв

72-річний голлівудський актор Міккі Рурк, який свого часу понівечив обличчя пластикою, тепер стрімко знищує свою кар'єру. Нещодавно його вигнали зі зйомок британського шоу "Celebrity Big Brother" через те, що дав волю емоціям.

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Про це пише Deadline.

Інцидент стався на вихідних, і цей момент буде показаний у свіжому випуску реаліті-шоу. Під час завдання на піратську тематику, де мешканцям довелося діяти разом, між Міккі та сусідом по будинку Крісом Г'юзом усе вийшло з-під контролю.

"Ти на мене дивишся? Не дивись на мене", — сказав Міккі Крісу. Коли той спробував перевести все на жарт, Рурк крикнув: "Не дивись на мене, бл*. Ти, у***".

Хоча мешканці намагалися розрядити обстановку, вона була занадто напружена. Ведучий шоу втрутився і попросив Міккі піти в Кімнату Щоденників. Після розмови з ним актор повернувся і вибачився перед Крісом.

"Сьогодні вранці, через розбіжності з Крісом, твій язик і поведінка були загрозливими й агресивними. Великий Брат не терпить загрозливих слів або поведінки. Крім того, ти використовував неналежні сексуальні вирази стосовно Елли. Ці слова образили твоїх сусідів по будинку і можуть образити глядачів. Це не вперше, коли Великому Брату доводиться говорити з тобою про твої образливі та неналежні слова", — заявив йому після цього Великий Брат.

Рурк визнав, що вчинив неправильно.

"Мені шкода. Я не можу повернути все назад, ви знаєте, я перейшов межу. І я беру на себе відповідальність за те, що зробив неправильно. Тому що я вийшов із себе, і я намагався працювати над цим усе своє життя, і я хотів би мати більше самовладання, і мені дуже шкода. Мені соромно за себе, що я вийшов із себе на кілька секунд. Ніхто не був зачеплений або поранений. Можливо, деякі почуття були зачеплені, або, можливо, інші відчувають, що інші засмучені, але, ви знаєте, мені шкода", — запевнив Мікії.

Однак порушення правил шоу призвело до того, що Рурка вигнали.

"Великий Брат вважає вашу промову і поведінку сьогодні абсолютно неприйнятними, і в результаті у Великого Брата немає вибору, окрім як попросити вас покинути будинок Великого Брата", — сказав ведучий.

Прощаючись з тими, хто залишився, актор ще раз вибачився і нагадав про те, що у нього вибуховий характер.

Раніше Рурка вже попереджали про неприпустимість використання ненормативної лексики після того, як він образив сусіда по будинку ДжоДжо Сіву.

Під час його перебування в будинку і після повідомлень про висловлювання Рурка про Сіву колишня колега актора по фільму "Дівчина" (2020) Белла Торн звинуватила його в неправомірній поведінці під час зйомок картини.

Таким Міккі Рурк був у молодості

Раніше Фокус писав, що Міккі Рурк закликав допомагати херсонцям і вирішив розіграти прапор України з підписом Валерія Залужного.