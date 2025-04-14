Микки Рурка выгнали из популярного шоу: что он натворил

72-летний голливудский актер Микки Рурк, который в свое время изуродовал лицо пластикой, теперь стремительно уничтожает свою карьеру. Недавно его выгнали со съемок британского шоу "Celebrity Big Brother" из-за того, что дал волю эмоциям.

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Об этом пишет Deadline.

Инцидент произошел на выходных, и этот момент будет показан в свежем выпуске реалити-шоу. Во время задания на пиратскую тематику, где жильцам пришлось действовать вместе, между Микки и соседом по дому Крисом Хьюзом все вышло из-под контроля.

"Ты на меня смотришь? Не смотри на меня", – сказал Микки Крису. Когда тот попытался перевести все в шутку, Рурк крикнул: "Не смотри на меня, бл*. Ты, у***".

Хотя жильцы пытались разрядить обстановку, она была слишком накалена. Ведущий шоу вмешался и попросил Микки пойти в Комнату Дневников. После разговора с ним актер вернулся и извинился перед Крисом.

"Сегодня утром, из-за разногласий с Крисом, твой язык и поведение были угрожающими и агрессивными. Большой Брат не терпит угрожающих слов или поведения. Кроме того, ты использовал неподобающие сексуальные выражения по отношению к Элле. Эти слова оскорбили твоих соседей по дому и могут оскорбить зрителей. Это не первый раз, когда Большому Брату приходится говорить с тобой о твоих оскорбительных и неподобающих словах", – заявил ему после этого Большой Брат.

Рурк признал, что поступил неправильно.

"Мне жаль. Я не могу вернуть все назад, вы знаете, я перешел черту. И я беру на себя ответственность за то, что сделал неправильно. Потому что я вышел из себя, и я пытался работать над этим всю свою жизнь, и я хотел бы иметь больше самообладания, и мне очень жаль. Мне стыдно за себя, что я вышел из себя на несколько секунд. Никто не был тронут или ранен. Может быть, некоторые чувства были задеты, или, может быть, другие чувствуют, что другие расстроены, но, вы знаете, мне жаль", – заверил Микии.

Однако нарушение правил шоу привело к тому, что Рурка выгнали.

"Большой Брат считает вашу речь и поведение сегодня совершенно неприемлемыми, и в результате у Большого Брата нет выбора, кроме как попросить вас покинуть дом Большого Брата", — сказал ведущий.

Прощаясь с оставшимися, актер еще раз извинился и напомнил о том, что у него взрывной характер.

Ранее Рурка уже предупреждали о недопустимости использования ненормативной лексики после того, как он оскорбил соседа по дому ДжоДжо Сиву.

Во время его пребывания в доме и после сообщений о высказываниях Рурка о Сиве бывшая коллега актера по фильму "Девушка" (2020) Белла Торн обвинила его в неправомерном поведении во время съемок картины.

Таким Микки Рурк был в молодости

Ранее Фокус писал, что Микки Рурк призвал помогать херсонцам и решил разыграть флаг Украины с подписью Валерия Залужного.