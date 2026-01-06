Известного голливудского актера хотят выгнать из дома: что он придумал

Американский актер Мики Рурк надеется предотвратить свое выселение с помощью благотворительной акции GoFundMe на фоне серьезных финансовых проблем.

Согласно недавнему юридическому документу, для Мики Рурка, которому грозит выселение из его дома в Лос-Анджелесе из-за просроченной арендной платы в размере более 59 100 долларов, была организована благотворительная акция GoFundMe. Об этом пишет Daily Mail.

Мики Рурка выгоняют из дома

Лия-Джоэль Джонс, подруга и деловая партнерша номинированной на Оскар звезды фильма "Рестлер" организовала онлайн-сбор средств с полного разрешения актера.

Сбор средств начался онлайн под названием "Поддержите Мики, чтобы предотвратить выселение", а соседняя подпись упоминала десятилетия артиста в Голливуде в надежде убедить потенциальных доноров сделать свой вклад в его, как сообщается, трудное время.

Відео дня

"Мики подарил зрителям выступления, которые ощущались как прожитые, а не выполненные, и оставил неизгладимый след в американской кинокультуре", — написала Джонс, отмечая его появления в таких фильмах, как "Закусочная", "Рамбл-фиш" и "9½ недель".

Джонс добавила, что Рурк "столкнулся с очень реальной и срочной ситуацией" в виде "угрозы выселения из дома", поскольку он имеет дело с финансовыми трудностями, согласно сообщению.

Мики Рурк Фото: Backgrid

Джонс подчеркнула: "Слава не защищает от трудностей, а талант не гарантирует стабильности".

Целью сбора средств для Рурка было обеспечить ему "стабильность и душевный покой в чрезвычайно стрессовое время, чтобы он мог оставаться дома и иметь пространство, чтобы снова стать на ноги".

Заявление Go Fund Me появилось через месяц после того, как арендодатель потребовал от Рурка оплатить 59 100 долларов неоплаченной арендной платы или немедленно уехать из жилья.

Актер проживает в трехкомнатном доме в Южной Калифорнии с 30 марта, когда он подписал договор аренды, соглашаясь платить ежемесячную арендную плату в размере 5200 долларов.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Мики Рурка выгнали со съемок шоу Celebrity Big Brother из-за того, что тот дал волю эмоциям.

Актер рассказал об одной из ошибок в своей жизни.

Ранее Фокус писал, что Рурк призвал помогать херсонцам.