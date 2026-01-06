Відомого голлівудського актора хочуть вигнати з дому: що він придумав

Американський актор Мікі Рурк сподівається запобігти своєму виселенню за допомогою благодійної акції GoFundMe на тлі серйозних фінансових проблем.

Згідно з нещодавнім юридичним документом, для Мікі Рурка, якому загрожує виселення з його будинку в Лос-Анджелесі через прострочену орендну плату у розмірі понад 59 100 доларів, було організовано благодійну акцію GoFundMe. Про це пише Daily Mail.

Мікі Рурка виганяють з дому

Лія-Джоель Джонс, подруга та ділова партнерка номінованої на Оскар зірки фільму "Рестлер" організувала онлайн-збір коштів з повного дозволу актора.

Збір коштів розпочався онлайн під назвою "Підтримайте Мікі, щоб запобігти виселенню", а сусідній підпис згадував десятиліття артиста в Голлівуді в надії переконати потенційних донорів зробити свій внесок у його, як повідомляється, скрутний час.

"Мікі подарував глядачам виступи, які відчувались як прожиті, а не виконані, і залишив незабутній слід в американській кінокультурі", — написала Джонс, відзначаючи його появи у таких фільмах, як "Закусочна", "Рамбл-фіш" та "9½ тижнів".

Джонс додала, що Рурк "зіткнувся з дуже реальною та терміновою ситуацією" у вигляді "загрози виселення з дому", оскільки він має справу з фінансовими труднощами, згідно з дописом.

Мікі Рурк Фото: Backgrid

Джонс наголосила: "Слава не захищає від труднощів, а талант не гарантує стабільності".

Метою збору коштів для Рурка було забезпечити йому "стабільність та душевний спокій у надзвичайно стресовий час, щоб він міг залишатися вдома та мати простір, щоб знову стати на ноги".

Заява Go Fund Me з'явилася через місяць після того, як орендодавець зажадав від Рурка сплатити 59 100 доларів неоплаченої орендної плати або негайно виїхати з житла.

Актор проживає у трикімнатному будинку в Південній Каліфорнії з 30 березня, коли він підписав договір оренди, погоджуючись сплачувати щомісячну орендну плату в розмірі 5200 доларів.

