Відому акторку не впізнати після пластичної операції (фото)

55-річна американська акторка та колишня модель Деніз Річардс наважилась на зміни в зовнішньому вигляді та не стала цього приховувати від фанатів.

Артистка, відома за фільмами "Зоряний десант", "День Святого Валентина", "І цілого світу мало", зробила собі підтяжку обличчя. Новиною Деніз поділилася в Instagram та показала себе до та після маніпуляцій.

Пластичний хірург акторки Бен наголосив, що вважає пацієнтку однією з найгарніших і наймиліших людей на землі, тому під час роботи намагався залишити особливості її зовнішності.

"Я хотіла повернути все на свої місця. Перебуваючи на очах громадськості від 20 років, люди знають, який я вигляд маю — підтяжку обличчя я не могла б приховати", — зізнається сама Річардс, яка знімалася також у культових "Друзях".

Зокрема, Деніз підняли кутики губ, зробили блефаропластику, скроневу підтяжку брів. Окрім того, в обличчя зірки екрану вкололи тонкий шар жиру, взятого з її стегон, що допомогло освітлити колір шкіри, зробити її більш гладкою та здоровою.

"З віком так багато дрібниць змінюється. Якщо подивитися на контури чола з боку, то можна побачити, який молодий вигляд воно має зараз. А приголомшливі, чудові очі акторки були відновлені, а не змінені чи просто прибрані. Сумний або втомлений погляд навколо очей та рота також нейтралізовано", — каже лікар артистки.

Деніз Річардс зробила підтяжку обличчя Фото: Instagram

