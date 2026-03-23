Известную актрису не узнать после пластической операции (фото)

55-летняя американская актриса и бывшая модель Дениз Ричардс решилась на изменения во внешнем виде и не стала этого скрывать от фанатов.

Артистка, известная по фильмам "Звездный десант", "День Святого Валентина", "И целого мира мало", сделала себе подтяжку лица. Новостью Дениз поделилась в Instagram и показала себя до и после манипуляций.

Пластический хирург актрисы Бен подчеркнул, что считает пациентку одним из самых красивых и милых людей на земле, поэтому во время работы старался оставить особенности ее внешности.

"Я хотела вернуть все на свои места. Находясь на глазах общественности с 20 лет, люди знают, как я выгляжу — подтяжку лица я не могла бы скрыть", — признается сама Ричардс, которая снималась также в культовых "Друзьях".

В частности, Дениз подняли уголки губ, сделали блефаропластику, височную подтяжку бровей. Кроме того, в лицо звезды экрана вкололи тонкий слой жира, взятого с ее бедер, что помогло осветлить цвет кожи, сделать ее более гладкой и здоровой.

"С возрастом так много мелочей меняется. Если посмотреть на контуры лба со стороны, то можно увидеть, как молодо он выглядит сейчас. А потрясающие, великолепные глаза актрисы были восстановлены, а не изменены или просто убраны. Грустный или усталый взгляд вокруг глаз и рта также нейтрализован", — говорит врач артистки.

Дениз Ричардс сделала подтяжку лица Фото: Instagram

